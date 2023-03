﻿Tempo 30 in Städten und Dörfern: 5 Kommunen an der Ostsee wollen Autofahrer bremsen

In der Serie „In aller Freundschaft“ flimmert Robert Dahl bald über die TV-Bildschirme. In seinen Freizeitparks will er mit Neuheiten Gäste begeistern. Auf dem Erdbeerhof bei Rostock, in Warnemünde, in den Erlebnis-Dörfern auf Rügen und bei Berlin stehen Neueröffnungen an – inklusive Sport-Promis.