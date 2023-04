Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger will zukünftig Tempolimits verhängen dürfen. Die FDP startet daraufhin eine Petition zum Thema Verkehr. Was halten Sie vom geplanten Tempolimit?

Tempo 30 bald nicht nur in der Ulmenstraße? Rostock will die Möglichkeit haben, überall neue Tempolimits zu verhängen.

Soll in ganz Rostock Tempo 30 gelten?

Rostock. Die Hansestadt Rostock will zukünftig vom Bund die Möglichkeit bekommen, auf allen Straßen im Rostocker Stadtgebiet Tempo 30 verhängen zu können. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) möchte mit der Hansestadt Mitglied in der bundesweiten Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ werden. Für mehrere Stadtteile lässt das Amt bereits prüfen, wo das Sinn macht. Soll in Rostocks Innenstadt ein Tempolimit verhängt werden?

