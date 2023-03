﻿Termine in Rostocker Ortsämter nur noch digital: Rentnerin ohne Computer wird weggeschickt

Rostock. Petra Kirsten hat 45 Jahre in der Stadtverwaltung gearbeitet, kennt sich mit Computerarbeit aus und berät Senioren in der Südstadt. Doch als sie voriges Jahr einen neuen Personalausweis beantragen wollte, erlebte sie in der Smart City Rostock so etwas wie einen digitalen Schildbürgerstreich. Die 66-Jährige sagt: „Ich berate seit Jahren Senioren in der Nachbarschaftshilfe. Ich mache diese digitalen Behördengänge ständig für meine Menschen der Generation 60 plus. Also dachte ich, ich kann das. Aber da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Plötzlich funktionierte da nichts mehr. Ich war total genervt.“

Für einen Termin im Ortsamt – sei es für das Ummelden nach einem Umzug, einen Anwohnerparkausweis oder das Schulbusticket für das Kind – muss man digital einen Termin buchen. Doch das dauert teilweise mehr als drei Monate wie ein OZ-Selbsttest ergab.

Petra Kirsten (66) von der Seniorenhilfe in der Rostocker Südstadt sagt: „Es kann ja wohl nicht sein, dass wir Senioren aus der Stadt nach Groß Klein fahren müssen, damit die ihren Personalausweis beantragen können.“ © Quelle: Dietmar Lilienthal

Auch für Petra Kirsten wurde die Terminbuchung zur Odyssee: Auf der Homepage der Hansestadt klickt sie ihr Anliegen an und bekommt einen Terminvorschlag. Den nimmt die 66-Jährige an und erhält eine Mail. Darin soll sie den Termin per Klick bestätigen. Das tut sie und ein Fenster geht auf, das ihr mitteilt: „Dieser Termin ist leider schon vergeben.“ Erneuter Versuch, erneuter Misserfolg. Nach dem fünften Versuch die digitale Mitteilung: „Ihr Account ist gesperrt“. Zu oft geklickt!

Senioren mit digitalen Behördenservice in Rostock überfordert

Petra Kirsten geht einfach zum Rathaus. Dort kennt man sie und ein freundlicher Security-Mitarbeiter lässt sie durch, zieht ihr eine Nummer und nach einer halben Stunde kann sie ihr Anliegen erledigen. Sie sagt aber: „Viele ältere Menschen sind damit total überfordert. Ich weiß von der digitalen Arbeitsgruppe des Seniorenbeirats, dass ältere Menschen in den Ortsämtern der Stadtteile auch so vorbeikommen können.“ Aber es könne doch nicht sein, dass Senioren nach Groß Klein fahren müssen, um einen Pass zu beantragen.

Die resolute Rentnerin sagt: „Grundsätzlich finde ich die digitalen Angebote gut. Aber wir hatten jetzt eine 88-jährige Frau, die auf den Rollstuhl angewiesen ist. Und es war nicht möglich, für die Personalausweisverlängerung einen Termin zu kriegen. Da hat man uns geraten, die Frau nach Groß Klein zu fahren. Mein Mann hat die alte Dame samt Rollstuhl ins Auto gepackt und ist mit ihr dahin gefahren. Das kann doch wohl nicht wahr sein.“

Online gebuchte Termine nicht beim Rostocker Ortsamt bekannt

Die OZ startete den Selbstversuch bereits Anfang Dezember und erlebte immer wieder exakt dieselben Dinge: Digitalen Termin gebucht, E-Mail zur Bestätigung angeklickt und ein Fenster teilt mit: „Dieser Termin ist leider schon vergeben“. Nach dem fünften Versuch wird der Account gesperrt. Am nächsten Tag erhält man fünf Mails mit Terminbestätigung. Einen Tag später fünf Mails mit Stornierung.

Anfang März reicht’s – und wir gehen trotzdem zum Ortsamt. Eine Security-Mitarbeiterin sagt: „Ihren Termin habe ich nicht.“ Ein gebuchter Termin am 2. März (13.30 Uhr) sagt die Stadt einen Tag vorher per Mail ab – „aus organisatorischen Gründen“. Neuer Terminvorschlag? Fehlanzeige! Man schlägt als Alternative das Ortsamt Groß Klein vor. Wie gut, dass man fünf Termine gebucht hat. Am 7. März ist es endlich soweit. Die Anmeldung gelingt. Nach mehr als drei Monaten! Und vor Ort treffen wir auf eine ebenso freundliche wie kompetente Mitarbeiterin, die die Anmeldung vornimmt und gleich einen Termin zur Ausstellung neuer Personalausweise vermittelt.

Roswitha Kuntsche (69) aus der Südstadt hat ähnliche Erfahrungen gemacht: „Ich habe mein Leben lang mit Computern gearbeitet, komme damit also klar und habe digital einen Termin gebucht. Das hat funktioniert. Vor Ort aber hatten die meinen Termin nicht, obwohl ich die vierstellige Identifikationsnummer dabei hatte. Da hat mich aber die junge Frau durchgelassen und mir eine Nummer gezogen.“ Halbe Stunde warten. Ausweis beantragt. Das war im Mai 2022.

Rentnerin hat keinen Computer – Nachbarn sollen helfen

Im Februar 2023, erzählt uns Hannelore M. (76) aus Rostock, sei es ihr jedoch anders ergangen. Die Rentnerin wollte im Rathaus ihren Pass verlängern und wurde abgewiesen, da sie sich digital keinen Termin gebucht hatte. Als sie darauf hinwies, dass sie nicht mal einen Computer besitze, riet ihr die Security-Mitarbeiterin, dass sie sich dann Hilfe bei Nachbarn suchen solle.

Rostocks Sprecher Ulrich Kunze sagt dazu: „Wir bedauern das sehr in dem Fall mit der Rentnerin und die Stadtverwaltung arbeitet auch für solche Fälle an Lösungen.“ Im Prinzip aber habe die Hansestadt mit Online-Terminvergaben sehr gute Erfahrungen gemacht. Kunze: „Das ist bundesweit verbreiteter Standard, um Besucherströme zu lenken und unnötige Wartezeiten zu minimieren.“ Eine Kundenbefragung im Sommer 2022 habe ergeben, dass „die verbindliche Terminvereinbarung in der Bevölkerung Akzeptanz gefunden hat und als positiv bewertet wird“.