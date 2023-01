Bei Arbeiten auf dem Dach einer Lagerhalle in Tessin ist ein 34 Jahre alter Mann aus bislang ungeklärter Ursache in die Tiefe gestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Arbeitsunfall in Tessin bei Rostock ist ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Abgestürzt: Mann stirbt bei Unfall in Tessin

Tessin. Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in in Tessin (Landkreis Rostock) ist am Samstagnachmittag ein 34-jähriger Arbeiter ums Leben gekommen. Der Mann stürzte nach Angaben der Polizei aus etwa sieben Meter Höhe vom Dach einer Lagerhalle.

Bei dem Unglück erlitt das Opfer so schwere Verletzungen, dass es trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort verstarb.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens übernommen. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Neben der Polizei kamen ein Notarzt mit Rettungshubschrauber, DEKRA und die Rechtsmedizin zum Einsatz.