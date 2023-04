Überraschung im Kreis Rostock

Bürgermeister-Wahlen in Tessin: Amtsinhaberin und einzige Kandidatin Dräger abgewählt

Die Bürgermeisterin Susanne Dräger (parteilos) stand am Sonntag als einzige Kandidaten in Tessin zur Wahl. Nun wurde sie abgewählt. (Archivbild)

Am Sonntag wurde in Tessin im Landkreis Rostock gewählt: Susanne Dräger (parteilos), die amtierende Bürgermeisterin, stellte sich erneut zur Verfügung, erhielt aber keine absolute Mehrheit – obwohl sie die einzige Kandidatin war. So haben die Tessiner gewählt.