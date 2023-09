Betrunkener Mann attackiert Polizisten in Tessin und wird festgenommen

Tessin. Ein betrunkener Mann hat am Montagabend in Tessin (Landkreis Rostock) Polizisten massiv angegriffen und beleidigt. Wie die Polizei berichtet, habe er den Anlass für den Einsatz der Beamten zuvor selbst gegeben, da er die Wohnung eines anderen Mannes nicht freiwillig verlassen wollte.

Zunächst beleidigte der 35-Jährige die Polizisten, dann griff er diese mehrfach mit Faustschlägen und Fußtritten an. Daraufhin wurde er am Boden fixiert. Dabei trat der Angreifer mehrfach in Richtung des Kopfes eines Beamten und spuckte diesen an.

Auch während einer ärztlichen Untersuchungen leistete der Mann Widerstand und versuchte zudem, nicht nur die Polizisten, sondern auch sich selbst durch Kopfstöße zu verletzen. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.

Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Angreifer.

