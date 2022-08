700 Jahre – die Blumenstadt Tessin hat ein buntes Programm für das Jubiläumsstadtfest am letzten August-Wochenende auf die Beine gestellt. Wie die Vorbereitungen laufen und worauf sich die Besucher freuen dürfen.

Tessin. Der Zeiger des Thermometers im Wagen schnellt an den Anschlag – auch östlich von Rostock bleibt die Hitzewelle standhaft. Kurz vor der Ortseinfahrt sorgt ein im Vergleich zu den Straßenschildern überproportionales und farbenfrohes Holzschild für Aufsehen: „700 Jahre Stadt Tessin“ heißt es in großen, weißen und schwarz umrandeten Buchstaben. Das Navi hat, im Gegensatz zur Lüftungsanlage, also scheinbar nicht versagt. Doch auch die kilometerlange und farbenfrohe Girlande aus kleinen Fähnchen am Straßenrand lässt darauf schließen, dass hier etwas Großes geplant ist.

„Die wurden von den Tessinern selbst genäht“, sagt Susanne Dräger, Bürgermeisterin der knapp 4000-Einwohner-Gemeinde, sichtlich stolz auf die Bewohner. Das sei keine Selbstverständlichkeit. Doch nicht nur die Bewohner Tessins helfen seit einiger Zeit fleißig mit bei den Vorbereitungen, „auch alle Vereine sind mit an Bord – bei der Vorbereitung und auch bei der Durchführung.“ Denn auf dem Jubiläumsfest, das vom 26. bis zum 28. auf dem Festplatz an der Südsee stattfinden wird, werden sie laut Dräger auch mit verschiedenen Stationen vertreten sein und sich präsentieren – nicht nur in voller Montur wie die Schützen oder die Feuerwehren, sondern auch die neue Technik, die mittlerweile im Einsatz ist, zeigen.