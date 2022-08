Tessiner durch und durch sind der Chef des Spielmannszugs Frank Barkow (l.) und Imker Hans-Jürgen „Spatz“ Mumerey. Beide engagieren sich seit vielen Jahren in verschiedenen Vereinen. Bürgermeisterin Susanne Dräger ist stolz auf die tollen Menschen, die in der Blumenstadt leben.

Tessin. In ihrem Tessin, da lässt es sich leben. So lautete die einhellige Meinung der Menschen, die am Sonnabend den Weg zum Naturfreibad „Südsee“ in der Kleinstadt im Osten des Landkreises Rostock auf sich genommen hatten. Dort wurde das ganze Wochenende lang gefeiert, denn Tessin holte nach, was ursprünglich bereits im Vorjahr im Kalender stand, aber coronabedingt verschoben werden musste: Vor 900 Jahren wurde der Ort an der Recknitz gegründet, vor 700 Jahren wurde ihm das Stadtrecht zugesprochen.

Trotz des durchwachsenen Wetters – der Sonnabend wartete am Nachmittag mit kräftigen Schauern auf – war mächtig was los auf dem Festgelände. Begrüßt wurden die Besucher von Angel- und Schützenverein, die am Eingang ihre Stände aufgebaut hatten. Daneben wurde es tierisch. Die Rassegeflügelzüchter hatten in ihren Käfigen imposante Exemplare verschiedener Hühnerrassen ausgestellt. Immer wieder krähte ein Hahn.

Großer Andrang bei Tombola und an den Ständen der Vereine

Großer Andrang herrschte am Stand von Dieter Kisiel und Andrea Seliger. Die beiden Mitarbeiter des Vereins Jugendhilfe Stadt und Land unterstützen normalerweise junge Menschen auf dem Weg zur Ausbildung – in Kowalz bei Tessin, einem Außenstandort der Hanseproduktionsschule. Beim Stadtfest aber waren sie für die Tombola zuständig.

Seliger verkaufte Lose und verteilte Plüschtiere, Taschen und andere Preise an die Gewinner. „Wir sind öfter bei Veranstaltungen in der Region dabei, zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt. Als wir angeboten haben, zum Jubiläum zu kommen, wurde sofort ,Ja‘ gesagt“, so Kisiel.

Beim Verein Jugendhilfe Stadt und Land in Kowalz arbeitet Andrea Seliger mit jungen Menschen, die auf dem Weg zur Ausbildung sind, zusammen. Beim Stadtfest in Tessin betreute sie den Stand mit der Tombola © Quelle: Katrin Zimmer

„Ja“, sagte auch Frances Barkow vor einigen Jahren zu ihrem Frank. Sie stamme zwar nicht ursprünglich aus Tessin, sei dann aber zu ihrem Mann gezogen und glücklich über die Entscheidung. „Es ist toll hier. Man hat alles, was man zum Leben braucht“, so die junge Mutter, die mit der siebenjährigen Tochter Frieda gerade von der Bastelstation kam.

In Tessin gebe es Schulen, Ärzte, Supermärkte und auch nach Rostock sei es nicht weit. Was sie aber besonders schätze, sei die Gemeinschaft, so Barkow, die wie ihr Mann im Spielmannszug mitwirkt. Den führt Frank Barkow sogar an, ist außerdem noch Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr und Sektionsleiter für den Breitensport beim TSV Einheit Tessin.

In Tessin schätzt Frances Barkow vor allem die starke Gemeinschaft. Beim Stadtfest konnte Tochter Frieda (7) einen Stoffbeutel selbst gestalten. © Quelle: Katrin Zimmer

Er sei in der kleinen Stadt, in der auch Rostocks langjähriger Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) geboren wurde, aufgewachsen und geblieben. Sich für seinen Ort zu engagieren, liege ihm einfach am Herzen, so der 40-Jährige – „vor allem die Förderung des Nachwuchses“.

Neue Wohngebiete sollen jungen Familien ein Zuhause bieten

Den will auch Bürgermeisterin Susanne Dräger (parteilos) in ihre Blumenstadt holen. Gerade junge Familien sollen nach Tessin kommen, dessen Einwohnerzahl sich seit Jahren um die 4000 Menschen dreht. „Wir sind weiter dabei, uns zu entwickeln, haben mit dem neuen Wohngebiet ,Am Recknitzpark‘ viel Potenzial“, so Dräger.

120 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser würden dort gebaut. Auch wirtschaftlich stünde der Ort gut da. Keiner der vielen mittelständischen Betriebe habe in der Corona-Krise aufgeben müssen, darauf sei sie sehr stolz, so Dräger. Genauso wie auf „die vielen tollen Menschen“.

Sie freue sich über die vielen positiven Begegnungen und Gespräche auf dem Fest. Etwa 4000 Besucher erwarte sie über das Wochenende, so die Bürgermeisterin. Damit hätte jeder Tessiner wenigstens einmal den Weg auf das weitläufige Veranstaltungsgelände mit den zahlreichen Ständen und Mitmachangeboten geschafft. Dank des sonnigen Wetters am Sonntag dürften es sogar noch sehr viel mehr gewesen sein, die ihre Stadt gefeiert haben.