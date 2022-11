﻿Städte-Challenge vor dem Seawolves-Spiel: Wie treffsicher ist Tessin?

Bei der Städte-Challenge um eine Spende für die Stadt Tessin muss am Sonntag der Ball in den Korb – und das so oft wie möglich. Dazu haben 200 Menschen die Chance, darunter auch Bürgermeisterin Susanne Dräger. Und: Es sind noch vergünstigte Karten für das anschließende Seawolves-Spiel übrig.

Alexander Rosenow (34), Sachbearbeiter aus Tessin, Wolfi und Tom Heller (34), Leiter städtische Freizeiteinrichtungen, freuen sich in Tessin auf die Städte-Challenge.

Tessin. Wenn man sich einen Korb explizit wünscht, dann kann es sich nur um Basketball handeln. 20 Treffer an der Zahl braucht die Stadt Tessin bei der Städte-Challenge am Sonntag bei dem Seawolves Spiel in der Rostocker Stadthalle.

200 Tessiner können am Sonntag, den 6. November 2022, vor dem Basketballspiel der Rostocker Seawolves gegen Brose Bamberg einmal Alles geben. „Jeder hat zwei Würfe, und wir brauchen 20 Körbe, um eine Spende für ein Außenspielgerät für die Tessiner Kita zu bekommen“, erzählt Tom Heller, Leiter der Städtischen Freizeitentwicklung im Rathaus Tessin.

Bisher haben sich schon rund 170 Tessinerinnen und Tessiner die vergünstigten Karten über den Link ospa-tn.seawolves.de gesichert. Noch sind also Plätze frei, um für Tessin Körbe zu schmeißen und zu gewinnen. Am 6. November öffnet die Stadthalle Rostock um 13:30 Uhr, und bis Spielbeginn sind alle Tessiner eingeladen, an der OSPA Städte-Challenge teilzunehmen. Je mehr Treffer, desto besser für die Stadt.

Guter Dinge für den Erfolg

Auch Alexander Rosenow, Sachbearbeiter im Rathaus Tessin, ist ebenfalls mit von der Partie und guter Dinge, dass die Tessinerinnen und Tessiner mehr als nur einen Wurf landen: „Die 20 Treffer werden wir schon voll kriegen.“ Die Mitarbeiter des Rathauses sind zwar selbst keine Basketballer aber durchaus sportbegeistert. Auch Tessins Bürgermeisterin Susanne Dräger wird mit von der Partie sein und ihr Glück beim Wurf auf den Korb versuchen.

Ein weiterer Anreiz bei der Städte-Challenge ist der Schlussakkord. Im letzten Heimspiel der regulären Saison werfen die vier Städte mit den meisten Punkten im Final Four um den Hauptpreis. Wer letztendlich als Stadt die meisten Treffer erzielt, gewinnt ein Vorbereitungsspiel der Seawolves in der Gewinnerstadt.