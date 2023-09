﻿Kaffee für 6,40 Euro bei Starbucks in Rostock: „Es geht darum, sich was zu gönnen“

Rostock. Viele Verbraucher klagen über hohe Preise für Lebensmittel, am Kaffeekonsum wird aber offenbar kaum gespart: Die Filialen von Starbucks und der Bäckerei Junge in Rostock sind täglich gut besucht, obwohl die Heißgetränke nicht gerade Schnäppchen sind.

Wer leistet sich das und warum? Wo liegt die Schmerzgrenze der Kunden? Die OZ hat nachgefragt.

Starbucks im KTC: Pumpkin Spice heiß begehrt

Bei Starbucks im KTC sind Specials heiß begehrt. Zu den Rennern zählt aktuell der Pumpkin Spice Latte. Den schenkt Starbucks in drei Bechergrößen aus: „Tall“ beinhaltet laut Unternehmensangaben 355 Milliliter Getränk, „grande“ 473 und „venti“ 590. Kostenpunkt: zwischen 5,40 und 6,40 Euro. Extras wie Shots, Sirup oder Sahne machen den Latte mindestens 90 Cent teurer.

„Ganz schön happig“ findet Michaela Tauch (43). Gegönnt habe sie sich den „Tall“-Becher trotzdem. „Den gibt es ja nicht überall.“ Der Preis treffe ihre Schmerzgrenze. „Aber für was Besonderes, Saisonales gebe ich das dann mal aus.“ Zumal sie zuvor günstigen Kaffee bekommen habe. „Im Bahnhofsviertel hatte ich heute früh einen großen Filterkaffee für 2,40 und einen kleinen für 1,95 Euro zum Mitnehmen“, sagt die Urlauberin aus Magdeburg.

Michaela Tauch (34) aus Magdeburg gönnt sich einen Pumpkin Spice Latte bei Starbucks. © Quelle: Martin Börner

Bäckerei Junge in Rostocks City: „Fairer Preis für Filterkaffee“

Amer Aladawi (22) aus Rostock ist Stammkunde bei Starbucks und ein- bis zweimal die Woche dort. „Ich liebe Kaffee. Deswegen bin ich bereit, was auszugeben. Sechs, sieben Euro wären für mich in Ordnung. Es macht mir einfach Spaß. Meistens gibt es Extra-Shots dazu.“

So viel würde Harald Voss nicht ausgeben. Der Rostocker hat sich einen mittleren Filterkaffee bei Bäcker Junge für 2,89 Euro gekauft. „Das ist für mich ein fairer Preis. Bei vier Euro würde ich darauf verzichten. Dann koche ich mir den Kaffee lieber zu Hause.“ Viele Kunden zahlen mehr – bis zu 4,99 Euro für einen großen Caramel-Macchiato, das teuerste Getränk im Sortiment.

Harald Voss aus Rostock. „Bei vier Euro würde ich auf den Kaffee verzichten. Dann koche ich mir den lieber zu Hause.“ © Quelle: Martin Börner

Kaffeekäufer: „Zahlen, wenn es was Besonderes ist“

Andere schauen erst gar nicht auf Preise. „Ich habe mir einen Milchkaffee bestellt und weiß nicht, was der kostet“, verrät eine Frau, die es sich vor dem Eiscafé Milano gemütlich gemacht hat und lacht. Jorga genießt einen Milchkaffee to go von „Daniels Mobile Coffee Bar“. Der habe 4,70 Euro gekostet. Viel, findet die 33-jährige Rostockerin. „Aber weil ich mir das nur alle drei Monate gönne, passt das. Er schmeckt mir auch.“

Für guten Kaffee greift Sofie Erich tiefer in die Tasche. „Wenn’s meine finanzielle Situation zulässt, gebe ich gerne fünf bis sechs Euro aus“, sagt die 19-jährige Rostockerin. „Es muss dann aber schon was Besonderes sein, mit Sirup.“

Erik (22) trinkt einen großen Kaffee bei Jan und Mitch in der Breiten Straße. „Die Tasse kostet 4,30 Euro. Der Preis ist in Ordnung“, sagt der Rostocker. Es gehe aber auch billiger. „Im Ausland zahlt man teilweise 2,50 Euro für Kaffee aus einer ordentlichen Maschine.“

Erik (22) aus Rostock trinkt einen großen Kaffee bei Jan und Mitch. © Quelle: Martin Börner

Preisvergleich: Warnemünde teurer als Innenstadt

Kaffeeausschank lohnt sich. Der Wareneinsatz für die Heißgetränke ist eher gering: Für einen Filterkaffee etwa müssen die Coffee-Shops je nach Bezugsquelle und Qualität der Bohnen meist nur wenige Cent ausgeben. Auf diesen Betrag werden aber Ausgaben, wie die Betriebskosten fürs Kaffeehaus, draufgeschlagen, weshalb die Preise für dasselbe Getränk in den Filialen einer Kette je nach Standort variieren.

Heiß auf Kaffee Um Geld zu sparen, verzichten 44,1 Prozent der Menschen in Deutschland lieber auf Kulturveranstaltungen oder Restaurantbesuche (43,9 Prozent) als auf ihren Kaffeegenuss. Das ergab die repräsentative Umfrage unter 1500 Kaffeetrinkenden für den Tchibo-Kaffeereport 2023. 35 Prozent könnten ihren Kaffeekonsum nicht einschränken, nur 8,1 Prozent könnten darauf komplett verzichten. 56,4 Prozent der Kaffeetrinker macht der Gedanke, auf Kaffee zu verzichten, sogar traurig. Im Durchschnitt werden laut Kaffeereport 3,4 Tassen am Tag getrunken (0,1 Tassen mehr als im Vorjahr), das sind 167 Liter pro Jahr und Kopf. Dabei liegen Männer mit 3,5 Tassen vor Frauen mit 3,3 Tassen. Neben Kaffee aus Vollautomaten (32,9 Prozent) und Cappuccino (28,9 Prozent) ist Filterkaffee nach wie vor am beliebtesten in Deutschland: 46,7 Prozent trinken ihn regelmäßig.

Beispiel Bäckerei Junge: Café Crèma und Co sind in Warnemünde in der Regel ein paar Cent teurer als in der Rostocker City. Die laufenden Kosten für Miete und Personal fallen in touristisch geprägten Orten höher aus, erklärt ein Unternehmenssprecher.

Lohnend ist das Geschäft trotzdem. Die Kette Starbucks etwa hat 2022 weltweit 3,3 Milliarden US-Dollar Reingewinn erwirtschaftet.

Markenexperte: „Junge und Starbucks bieten Urlaub vom Alltag“

Welchen Preis Kunden akzeptieren, hänge sehr vom Konzept des Anbieters an, sagt Markenexperte Jon Christoph Berndt. „Starbucks und Junge sind keine Cafés, sondern Reiseveranstalter.“ Mit einem Kaffee verkaufen sie ein Lebensgefühl: Kurzurlaub vom stressigen Alltag. „Es geht nicht darum, den Durst zu stillen, sondern darum, sich etwas zu gönnen und abzuschalten von der sonst so garstigen Welt. Nach dem Motto: ‚Das bin ich mir wert.‘“

Markenexperte Jon Christoph Berndt © Quelle: Philipp Wulk

Weiterer Trick: die Ladengestaltung. „Du kommst dir vor wie bei Freunden. Lümmelcouches, Chillout-Area, entspannte Musik – so wünschst du dir dein Wohnzimmer.“ Zudem gehen Starbucks und Junge mit der Zeit und greifen Trends auf, so Berndt. „Die erfinden sich immer wieder neu.“ Es wird viel Geld ausgegeben, um Erlebniswelten zu schaffen – mit Erfolg.

„‚Junge‘ und ‚Starbucks‘ bieten kleine Wellnessoasen. Die sagen: Wir sind kein Bäcker, wir sind ein Freizeitpark.“ Um in den Genuss einer Auszeit zu kommen, würden Kunden wohl noch höhere Preise für Kaffee in Kauf nehmen, glaubt der Experte. „Weil wir alle urlaubs- und erlebnishungrig sind. Das hört nie auf.“

