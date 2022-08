﻿Teurer als geplant: So viel will Rostock für die Ospa-Arena bezahlen

Mehr als 3000 Sportler in Rostock können aufatmen: Fechten, Boxen, Kindersport – all das kann weiterhin in der Ospa-Arena stattfinden. Die Hansestadt will dem privaten Eigentümer die Ospa-Arena abkaufen, um sie vor einem Abriss zu retten. Wie viel die Stadt für die Sporthalle zahlen will, was das für die anderen Projekte in Rostock bedeutet.

Die Ospa-Arena in der Rostocker Tschaikowskistraße: Laut geheimer Vorlage will Rostock 9,1 Millionen Euro für die Halle zahlen.

Rostock. Die Hängepartie für den größten Breitensportverein des Landes – sie soll Ende September ein Ende haben: Am 28. September, um genau zu sein. Dann nämlich soll die Bürgerschaft entscheiden, dass Rostock die „Ospa-Arena“ im Hansaviertel kaufen darf. Für 9,6 Millionen Euro. Für gut 3000 Mitglieder des PSV Rostock heißt das: Die 19 Sparten des Vereins – von Fechten über Turnen bis hin zu Boxen – können weiterhin ihrem Hobby nachgehen.

Die neue Arena – sie wird für die Stadt auf Dauer teuer: Fünf neue Stellen will das Rathaus für die Bewirtschaftung schaffen, unter anderem drei Hallenwarte. Kosten pro Jahr allein für das Personal: 270 000 Euro. Und: Rund eine halbe Million Euro „Sanierungsstau“ warten auch noch auf die Stadtkasse. Das alles geht aus einer geheimen Beschlussvorlage für die Bürgerschaft hervor, die der OZ exklusiv vorliegt.

Eigentümer wollte Wohnungen bauen

Die Ospa-Arena wurde Anfang des neuen Jahrtausends vom Polizei-Sportverein gebaut. Doch die Freude über die eigene Halle samt 900 Zuschauerplätzen, Kampfsporträumen und Schießstand, Fitness-Center und Tanzschule, Saune und Solarium sowie einem Restaurant hielt nicht mal ein Jahrzehnt. 2010 kam es zur Insolvenz rund um die Halle. Die Ostsee SportServices GmbH & Co. KG kaufte die Halle, die damals noch Scandlines-Arena hieß.

Bis zum Frühjahr 2020 war auch alles gut für den PSV und seine 3000 Mitglieder (darunter 1600 Kinder und Jugendliche). Doch dann kündigte Betreiber-Geschäftsführer Andreas Häse den Mietvertrag dem PSV. Häses ursprüngliche Idee: Die Halle abreißen, an der Stelle stattdessen Wohnungen bauen. Ein lukratives Geschäft. Nun kommt es aber anders: Der Unternehmer, der ursprünglich sogar knapp zwölf Millionen Euro gefordert hat, will nun doch an die Stadt verkaufen. Nach langen Verhandlungen – das Rathaus wollte anfangs nur knapp sechs Millionen Euro bezahlen – einigten sich beide Seiten.

Welche Alternativen geprüft wurden

Mit dem Kauf könnte die Stadt dennoch einen guten Deal gemacht haben: Denn parallel zu den Verhandlungen mit Häse ließ der KOE den Bau einer neuen, vergleichbaren Sporthalle an anderer Stelle prüfen. Im Rathaus waren die Verantwortlichen fest entschlossen, sich nicht von Häse erpressen zu lassen. Doch selbst eine minimal kleinere Halle mit 900 Zuschauerplätzen hätte mindestens zwölf Millionen Euro gekostet, heißt es in dem Papier für die Bürgerschaft.

Nichts zu tun kam nicht in Frage: Das hätte vermutlich das Ende des PSV bedeutet. Denn Alternativen hätte die Stadt dem Verein nicht bieten können. „In der Folge wären eine spürbare Einschränkung der Sportangebote sowie ein erheblicher Mitgliederverlust des Vereins zu erwarten“, schreibt Sportamtsleiter Heiko Lex in dem Geheimpapier. Die Stadt habe dem PSV zwar andere Sportstätten angeboten – als Zwischenlösung. Doch sie seien „sowohl quantitativ als auch qualitativ als unzureichend bewertet“ worden. Also kauft der städtische Immobilien-Verwalter KOE doch die Arena. Zu einem Termin im Jahr 2023.

Zu viele Sportstätten?

Übrigens: Sowohl der PSV selbst als auch die Messe- und Stadthallengesellschaft inRostock lehnten es ab, die Ospa-Arena zu betreiben. Hinter den Kulissen soll es Diskussionen um die Sportstätten-Pläne der Stadt geben: Denn Rostock übernimmt nicht nur die Halle im Hansaviertel, sondern plant auch eine Sanierung samt Ausbau der Fiete-Reder-Halle in Marienehe. Zudem will die Ostseesparkasse am Kesselbornpark in der Südstadt eine neue Arena bauen.

Karsten Kolbe (Linke) hält den Kauf der Ospa-Arena dennoch für sinnvoll, ein „Überangebot“ an Sporthallen fürchtet er nicht: „Der Ankauf ist alternativlos, da sonst mit dem PSV Rostock der größte Breitensportverein der Stadt seine Heimstätte verlieren und sehr wahrscheinlich vor die ‚Hunde‘ gehen würde. Zudem ist die Halle auch für den Spielbetrieb anderer Vereine – zum Beispiel der Goalballer oder Warnemünder Volleyballer – wichtig. Ein Kauf der Arena hat aus meiner Sicht erstmal keinen Einfluss auf die anderen Planungen. Nur weil die Halle in städtischen Besitz übergeht, entstehen ja noch keine zusätzlichen Kapazitäten.“ Kolbe weiter: „Dass neue Kapazitäten dringend benötigt werden, zeigt die Debatte um die Belegung der Stadthalle mit Empor oder den Seawolves.“