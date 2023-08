﻿Tausende Schüler in MV feiern Einschulung – Eltern geben viel Geld für Schulstart aus

Rostock. Diesem Tag fiebern Tausende Kinder in Mecklenburg-Vorpommern entgegen: Am 26. August feiern sie ihre Einschulung. 14 900 Mädchen und Jungen hoffen in diesem Jahr auf randvoll gepackte Schultüten und einen unvergesslichen Tag im Kreise ihre Familien.

Das neue Schuljahr beginnt am kommenden Montag. Dann lernen laut Bildungsministerium insgesamt 164 600 Schülerinnen und Schüler in den allgemeinbildenden Schulen des Landes – 1,8 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Einschulung ihrer Kinder lassen sich Eltern einiges kosten: Einer Berechnung der Sparkasse zufolge geben sie im Schnitt 970 Euro für Zuckertüte, Feier, Ranzen und Unterrichtsmaterialien aus.

Für die Erstklässler Mecklenburg-Vorpommerns beginnt am Montag ein neuer Lebensabschnitt und auch für ältere Schüler soll es Veränderungen geben: Zu den Neuerungen im Schuljahr 2023/24 gehören laut Ministerium unter anderem Maßnahmen zum besseren Lesenlernen an den Grundschulen.

Mehr Stunden für Fächer Deutsch und Mathe

An drei bis fünf Tagen seien künftig Lautlesetrainings in der Schule vorgesehen. Dafür seien pro Tag 20 Minuten der Unterrichtszeit fest eingeplant, unabhängig vom Fach. Ab dem Schuljahr 2024/2025 soll dann die Stundenzahl für die Fächer Deutsch und Mathematik erhöht werden.

