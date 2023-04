﻿US-Mutter baut um: Haben die Aida-Schiffe bald wieder Rostock als Heimathafen?

Er gilt als einer der Väter von Aida Cruises: Michael Thamm machte aus Teilen eines ehemaligen DDR-Staatsbetriebes die erfolgreichste Kreuzfahrt-Marke Europas, stieg zu einem der bestbezahlten Tourismusmanager weltweit auf. Nun trennt sich die Aida-Mutter Carnival von ihm. Was dahintersteckt – und was das für Aida, die Mitarbeiter, Rostock und die Kussmund-Schiffe bedeuten könnte.

Rostock/Genua. Auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung war Michael Thamm bis zuletzt eine absolute Ausnahme: Als einer von ganz wenigen, die in der ehemaligen DDR geboren worden waren, hatte es der heute 59 Jahre alte Manager an die Spitze eines Weltkonzerns geschafft. Doch damit ist es vorbei: Die Carnival-Gruppe – der weltgrößte Kreuzfahrt-Konzern – hat sich vom Aida-Mitgründer getrennt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Schritt kam für viele in der Branche überraschend – und er bringt wohl auch für Thamms „Baby“, Aida Cruises, einige Veränderungen mit sich.

Michael Thamm war ein Geburtshelfer von Aida

Michael Thamm gehört zu den absoluten Top-Managern der Kreuzfahrt-Branche. Der gebürtige Dresdner studierte zunächst Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Schifffahrt, heuerte dann 1985 bei der damals noch staatseigenen Deutschen Seereederei (DSR) in Rostock an. Nach der Wende – 1993 – übernahm eine Investorengruppe um die Reeder Horst Rahe und Nikolaus H. Schües die DSR. Und sie übernahmen „Wunderkind“ Thamm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Dresdner baute mit und für die neuen Eigner das heute mit weit mehr als 10 000 Mitarbeitern größte Unternehmen des Landes auf: Aida Cruises. Eine Erfolgsgeschichte. Aida Cruises verhalf der Kreuzfahrt in Deutschland zum Boom, wechselte in der Folge mehrfach den Eigentümer. Thamm blieb an Bord, wurde 2004 Chef der deutschen Kreuzfahrt-Marke Nummer eins.

Auch Michael Thamms Wahlheimat Hamburg profitierte von ihm: In der Hansestadt baute er die Sicherheitszentrale für die Schiffe der Carnival-Gruppe auf. © Quelle: Lilienthal Dietmar

Auch unter der Regie von Carnival. Der groß gewachsene Deutsche imponierte den Amerikanern: 2012 machten sie ihn zum Chef der Costa-Gruppe bestehend aus Costa Crociere und Aida. 2017 wurde Thamm zudem Chef für das Asien-Geschäft. 2021 war er nach dem damaligen Carnival-Präsidenten Arnold Donald der bestbezahlte Manager des Unternehmens, erhielt 6,8 Millionen US-Dollar „Gehalt“ in bar, Aktien und anderen Anlagen.

Das Ende einer Ära

So überraschend die Trennung von Thamm auch wirken mag: Angesichts jüngster Veränderungen bei Carnival wirkt der Schritt fast logisch. Im August 2022 hatte Arnold Donald die „Brücke“ des Kreuzfahrt-Giganten verlassen, mit Josh Weinstein führt ein neuer, deutlich jüngerer Präsident den Konzern. Weinstein ist ein „Eigengewächs“, seit 20 Jahren bei Carnival. Meriten erwarb er sich vor allem, als er während der Corona-Pandemie das gesamte operative Geschäft lenkte.

Nun will Weinstein den Konzern, der sich in der Covid-Krise mit Milliarden-Krediten eindeckte, wieder auf Erfolgskurs trimmen: Die Schulden müssen abbezahlt werden, vor allem auf dem wichtigen US-Markt muss der Konzern in neue, sauberere Schiffe investieren. Ein großer Teil der US-Flotte ist 20 Jahre und älter. Die Konkurrenz hat mächtig aufgerüstet. Carnival muss „schlanker“ werden. Genau diesem Kurs ist wohl nun Michael Thamm zum Opfer gefallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was Thamms Aus für Aida Cruises bedeutet

Thamms Abschied – für Aida Cruises könnte das Segen und Fluch zugleich sein. Mit Thamm verlieren die Rostocker zwar ihren wichtigsten Fürsprecher an der Spitze, aber Aida gewinnt mehr Eigenständigkeit: Noch gehört die Kussmund-Flotte genau genommen zur Costa-Gruppe in Genua, ist „nur“ eine Zweigniederlasssung der Italiener. Diese Struktur gibt es jetzt zumindest auf Führungsebene nicht mehr.

Beide Reedereien – Aida Cruises und Costa Crociere – werden quasi getrennt, unterstehen direkt Carnival in Miami. Profitieren dürfte vor allem Aida-Präsident Felix Eichhorn. Seine Rolle und Gewicht im Konzern dürften wachsen. Schließlich gilt Aida als Vorzeige-Reederei und Vorreiter innerhalb der Gruppe.

Auch der Bau der neuen Aida-Zentrale am Rostocker Stadthafen gehört zu den Erfolgen von Michael Thamm. © Quelle: Andreas Meyer

Wird Rostock wieder Heimathafen für Aida?

Auch wenn Aida gerne Rostock seinen Heimathafen nennt: Noch hat jedes Schiff „Genua“ auf dem Heck stehen. Die Costa-Struktur hat zur Folge, dass die Schiffe in Italien registriert wurden. Offen ist bislang, ob Costa und Aida nun auch als Firmenkonstrukt getrennt werden. Passiert genau das, könnte Rostock offiziell und an jedem Schiffsheck wieder zum Heimathafen der Luxusliner werden. Konkrete Pläne dafür, so ein Insider, gibt es noch nicht. Die Betonung liege aber auf dem „noch“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eine Trennung von Aida und Costa wäre nicht nur symbolisch gut für Rostock, vor allem der Finanzsenator der Hansestadt dürfte sich freuen: Aktuell zahlt Aida einen Großteil seiner Unternehmenssteuern in Italien. Beleg: Auf jeder Aida-Rechnung ist neben der deutschen auch eine italienische Steuernummer vermerkt. Wird die Kussmund-Reederei komplett eigenständig, dürften zig Millionen mehr als bisher in die Rostocker Stadtkasse fließen. Aida ist zwar das größte Unternehmen Rostocks, gehört bisher aber lange nicht zu den größten Steuerzahlern.

Wie geht es Aida wirtschaftlich?

Zahlen für die Rostocker Marke liefert Miami nicht. Aber Carnival-Boss Weinstein sprach erst vor wenigen Tagen in einem Fernseh-Interview in den USA davon, dass die Buchungen bei allen Reedereien des Konzerns zu Jahresbeginn alle bisherigen Rekorde gebrochen hätten. Auch die Umsätze an Bord florieren. Schon in diesem Jahr will Carnival auf das Boom-Niveau von 2019 – vor der Pandemie – zurückkehren. Auch auf dem europäischen Markt seien die Zuwächse enorm.