﻿The BossHoss: Alec über Ostsee-Liebe, seine Familie und wie’s mit der Band weitergeht

Die Großstadt-Cowboys bringen ihr neues Album „Electric Horseman“ raus und gehen 2023 auf Tour. Für ein Konzert reiten sie in Rostock ein. Vorher gibt es Double-Trouble bei „Schlag den Star“ auf ProSieben. Über TV-Promi-Battles, neue Songs und was seine Frau und Kinder von seiner Musik hält, spricht Alec Völkel im exklusiven OZ-Interview.

Rostock. Die Cowboys reiten in Rostock ein: The BossHoss ist zurück mit neuer Platte und geht auf große Deutschland-Tour. Mit dem zehnten Studioabum „Electric Horsemen“ (kommt am 5. Mai 2023 auf den Markt) im Gepäck will das Septett um die Frontmänner Alec „Boss Burns“ Völkel (51) und Sascha „Hoss Power“ Vollmer (51) die Bühnen der Republik elektrisieren. Am 7. Oktober spielt die Band in der Rostocker Stadthalle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Interview mit der OZ sprach Alec über die Zukunftspläne der Band und gab private Einblicke in sein Leben.

Fünf Jahre haben eure Fans auf neues Material gewartet. Warum so lange?

Es hat viel mit der Pandemie zu tun. Das letzte Album „Black is beautiful“ kam im Herbst 2018, dann wollten wir 2020 auf Sommertour und hätten dann sicherlich ein neues Album rausgebracht. Aber es kam alles zum Erliegen. Und solange wir die Tour zum alten Album nicht vollendet hatten, wollten wir nichts Neues veröffentlichen. Das war schade. Andererseits hatten wir dadurch mehr Zeit, am neuen Album zu arbeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist euer 10. Studioalbum.

Das ist so krass. Wir sind positiv geschockt, dass es schon unser 10. ist (lacht). Wir feiern damit auch 20 Jahre BossHoss. 2003 ging das los, dass aus der Schnapsidee zweier Freunde eine Band wurde, die die ersten kleinen Konzerte gespielt hat. Am Anfang war alles sehr unbedarft. Wir haben frei von der Leber weg unser Ding gemacht. Wir hatten eigentlich keine großartigen Pläne. Wir sind so happy und dankbar, dass wir das noch immer machen dürfen.

Lesen Sie auch

In den 20 Jahren habt ihr euch eine große Fangemeinde erspielt. Was darf die von eurem neuen Album und der Tour erwarten?

Es ist schon der typische BossHoss-Sound. Aber wir wollen uns nie wiederholen, das wär ja langweilig für die Fans und auch für uns. Wir probieren immer viel aus und was uns gefällt und zu uns passt, nehmen wir. Wir haben auch diesmal wieder versucht, einen bunten Mix hinzubekommen: krasse Songs, Titel mit harten Rockriffs, die reinhauen und live bestimmt total geil klingen, aber auch Songs mit neuen Farben. Es ist schon nicht leicht, sich immer wieder was Neues aus den Fingern zu saugen. Das gilt nicht nur musikalisch. BossHoss ist ja eine stark visuelle Band. Wir verkörpern einen gewissen Lifestyle. Immer einen neuen Look zu haben und dabei die authentischen Cowboys zu bleiben – das ist gar nicht so einfach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alec Völkel alias „Boss Burns"und Sascha Vollmer alias „Hoss Power" © Quelle: Britta Pedersen

Zumal sich seit Beginn eurer Karriere viel getan hat bei euch – auch privat. Du und Sascha seid inzwischen Familienväter. Wie viel Rockstar steckt denn noch in euch?

(lacht) Klar, wir übertreiben in unseren Texten auch mal gern. Aber wenn wir auf Tour sind, leben wir schon den Rockspirit. Wir lieben es, jeden Abend auf der Bühne zu stehen, im Tourbus unterwegs zu sein. Das ist wie eine große Klassenfahrt und das feiern wir ordentlich ab. Wenn wir dann wieder nach Hause kommen, sind wir ganz geerdete Familienväter und Ehemänner. Diese Bodenhaftung ist gut und wichtig für uns.https://www.instagram.com/p/Copn_gAoXZq/?hl=de

Welchen Einfluss haben eure Familien auf eure Musik?

Wenn neue Songs entstehen, spielen wir die immer erst zu Hause vor. Quasi als Test. Unsere Familien kennen uns ja am besten, es sind die Menschen, denen wir am nächsten sind, denen wir vertrauen. Sie können sofort sagen: „Das ist gut“ oder „Das seid ihr nicht, das klingt nicht nach euch“. Aber unsere Familien finden unsere Musik schon super. Mein Sohn Charlie ist sieben, der tanzt da gerne zu ab und findet es cool. Meine Tochter [Rosenrot, Anm. d. Red.] ist erst zwei. Die findet’s gut, weil da der Papa zu hören ist, ganz klar (lacht). https://www.instagram.com/p/Cfz0IXToXAz/?hl=de

Bevor ihr die Hallen füllt, steht für dich und Sascha Double-Trouble im TV an: Ihr beide tretet am 27. Mai bei „Schlag den Star“ gegen die Comedians Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So ein Doppel-Doppel gab’s noch nie. Wir haben schon Respekt davor. Wir sind ja viel im TV präsent, aber das ist ’ne andere Nummer. Wir sind nicht als Musiker gefragt, sondern müssen uns hart batteln. Das wird sportlich. Wir sind schon dabei, die Fitness wieder hochzufahren, und arbeiten an unserer Kondition. Aber auf Dinge wie die Quizgeschichten oder Geschicklichkeitsspiele kannst du dich nicht wirklich vorbereiten. Zum Glück sind wir zu zweit, allein wär ich viel aufgeregter. Aber wir sind ein Super-Team. Also klar: Die anderen beiden machen wir platt. Wenn wir da einreiten, hinterlassen wir Staub und Asche (lacht). https://www.instagram.com/p/CpucNI-tRnl/?hl=de

Habt ihr im echten Leben schon mal in Wild-West-Manier ausgeteilt?

Du meinst Kneipenschlägereien? Nein (lacht), wir sind ja Großstadt-Cowboys und ganz zahm.

The BossHoss in Rostock Am 7. Oktober 2023 spielt The BossHoss in der Rostocker Stadthalle. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten kosten je nach Platzkategorie zwischen 59,45 und 65,20 Euro.

Und wo tankt ein Großstadt-Cowboy Kraft für Auftritte?

Zu Hause bei der Familie. Ein gutes Umfeld – das erdet uns. Unser Hauptmotor ist die Musik selbst. Wenn wir ’ne neue Scheibe draußen haben, brennt es uns unter den Nägeln, die Songs live zu spielen. Sobald der erste Ton anklingt, sind wir on fire. Das hat in all den Jahren nie nachgelassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das gilt offenbar auch für deine Liebe zur Ostsee. Du machst seit Jahren immer wieder Urlaub in Ahrenshoop.

Es ist so wunderschön. Damit verbinde ich auch Kindheitsnostalgie. Meine Eltern sind mit mir oft an die Ostsee gefahren, wir haben auf dem Campingplatz gezeltet, ich hab Sandburgen am Strand gebaut. Heute mach ich mit meiner Familie regelmäßig Urlaub auf dem Darß und meine Kinder spielen im Sand. Ist doch toll. Wir sind diesen Sommer auch wieder dort, alles schon gebucht. Ahrenshoop ist für uns schon ein bisschen ein zweites Zuhause geworden.https://www.instagram.com/p/CeY-JZ6IWFb/?hl=de

Gerade haben Fettes Brot in Rostock ihre Abschiedstour gestartet. Ein Leben ohne Musik – ist das für dich denkbar?

Irgendwann ist alles mal zu Ende, ab daran denken wir noch lange nicht. Nach zwei Jahren Zwangspause haben wir erst richtig gemerkt, wie wichtig uns die Musik ist. Unser Herzblut, unsere Leidenschaft ist es, auf die Bühne zu gehen. Ich fühl’ mich auch noch lange nicht alt genug, das sein zu lassen. Wir legen jetzt erst wieder richtig los. Wir haben Bock, ich hoffe, Rostock auch. Das wird eine ultra-fette BossHoss-Show.