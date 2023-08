﻿Kostenlos zu BossHoss: OZ verlost Tickets für Konzert in der Rostocker Stadthalle

Rostock. Die Großstadtcowboys reiten in Rostock ein: The BossHoss ist auf großer Deutschland-Tour und macht mit dem zehnten Studioabum „Electric Horsemen“ Halt in der Hansestadt. Am 7. Oktober 2023 spielt die Country-Rock-Band um die Frontmänner Alec „Boss Burns“ Völkel und Sascha „Hoss Power“ Vollmer in der Rostocker Stadthalle und Fans können kostenlos dabei sein.

Die OSTSEE-ZEITUNG verlost 3x2 Tickets (Stehplätze) für das Konzert. Wer die Karten abstauben möchte, muss dafür nur folgende Gewinnspielfrage richtig beantworten: Wie viele Mitglieder hat die Band The BossHoss? A: 2, B: 7, C: 5?

Beantworten Sie die Frage und registrieren Sie sich im Anschluss. Einsendeschluss ist der 10. September 2023 um 8 Uhr. Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort losen wir die Gewinner aus. Diese werden dann von uns benachrichtigt und erhalten vom Veranstalter ein digitales Ticket für das Event. Zur Zustellung der Tickets ist es notwendig, dass Sie eine E-Mail Adresse angeben.

Wer kein Glück hat, das Rostocker The-BossHoss-Konzert aber nicht verpassen möchte, kann online auf www.kulturbotschafter-events.de Tickets zum Preis ab 56,95 Euro im Vorverkauf erwerben.

OZ