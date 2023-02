﻿„Ihr seid die Magie“: So bezaubernd war die Harry Potter-Show in Rostock

Herbeigezauberte Eulen, blitzende Zauberstäbe und Musik, die Fans in Erinnerungen schwelgen lassen: Am Sonnabend sind in der Rostocker Stadthalle die bekannten Soundtracks der Harry-Potter-Filmreihe gespielt worden. Auch einer der Darsteller war dabei.

Rostock. Dirigent Taras Martynyk läuft auf der Bühne in der Rostocker Stadthalle auf und ab – aber sein Orchester reagiert nicht auf seine Vorgaben mit seinem gewöhnlichen Taktstock. Schließlich greif er zum „Zauberstab“ und lässt rote Funke empor schießen. Das Licht der Scheinwerfer hüllt die Bühne in orangenes Licht – und das Orchester legt endlich los.

„Hedwig’s Theme“ heißt die erste Melodie. Ein Stück, komponiert von Oscar-Preisträger John Williams, das so etwas wie der Soundtrack aller Harry-Potter-Filme ist. Mit diesem bekannten Klang beginnt das Filmmusik-Konzert „The Magical Music of Harry Potter“ und zieht die Zuschauer sofort in den Bann.

Filmmusik-Konzert spielt Harry-Potter-Soundtracks

Es ist eine Melodie, die bei den 1600 Besuchern, die an diesem Sonnabend in die Stadthalle gekommen sind, sofort die berühmten Filmszenen aufleben lassen. Sie tauchen in die magische Welt von Harry Potter ein. Passend dazu zeigen die Leinwände im Hintergrund Bilder von Hogwarts – der Schule für Hexerei und Zauberei –, eine Eule scheint direkt auf das Publikum zuzufliegen.

Zuschauer können eine Fahrt im Hogwarts-Express erleben, sind bei einer Tour im fliegenden Auto dabei, sehen das Haus, in dem Harry Potter aufgewachsen ist, und fühlen sich mitgenommen in die „Winkelgasse“, die Einkaufsstraße der Magier. Passend zu den Szenen wird mit Nebel, Licht- und Lasereffekten gespielt.

Orchester aus der Ukraine sorgt für Live-Musik

Zu hören sind weitere bekannte Soundtracks aus acht Harry-Potter-Filmen. Klänge, die sofort an wichtige Filmszenen erinnern. So ruft der fröhliche „Hogwart’s March“ von Patrick Doyle das „Trimagische Turnier“ im vierten Teil der Serie ins Gedächtnis, in „Farewell to Dobby“ werden bei den Fans Erinnerungen an den Tod des Hauselfen Dobby wach.

Dirigent Taras Martynyk dirigiert mit einem "Zauberstab" © Quelle: Frank Söllner

Für den richtigen Sound sorgen neben einem Chor und Solisten auch zwei Orchester: Das „Magical Symphonic & Philharmonic Film Orchestra & Choir“ wurde eigens für die Tour gegründet. Es kooperiert mit dem „Academic Khmelnitsky Philharmonic Symphony Orchestra“ aus der Ukraine. Die Veranstalter wollen die ukrainischen Künstler während des Krieges unterstützen.

Original-Schauspieler aus Harry Potter moderiert durch den Nachmittag

Als Stargast, der als Moderator durch den Nachmittag führt, war ursprünglich ein Mitglied der Weasley-Familie angekündigt. Doch zur Überraschung der Zuschauer betritt schließlich James Payton die Bühne. Der 47-Jährige verkörperte in der Filmreihe Frank Longbottom, den Vater von Neville Longbottom. „Ich wurde damals von Regisseur David Yates angerufen und gefragt, ob ich bei dem neuen Harry-Potter-Film mitspielen will. Ich habe abgesagt, weil ich arbeiten muss“, erzählt er lachend. „Ja, ich weiß. Nicht schlau. Zum Glück wurde ich nochmal gefragt.“

James Payton, der in der Filmreihe Frank Longbottom verkörpert, moderiert den Nachmittag. © Quelle: Frank Söllner

Immer wieder erzählt der Schauspieler Anekdoten aus der Welt der Hexen und Magier und Spannendes vom Dreh. „Als die drei elfjährigen Hauptdarsteller in einer Szene essen sollten, haben sie richtig reingehauen. Da wussten sie noch nicht, dass diese Szene aus mehreren Einstellungen gedreht wird – das hat zu Bauchschmerzen geführt“, erzählt er. Und dass es gar nicht so „cool“ sei, auf einem Besen zu sitzen. „Für den Komfort wurden Fahrradsattel auf die Besen gesetzt – aber auch das tut nach zehn Stunden weh.“

Kleines musikalisches Harry-Potter-Quiz

Payton betont: Er hoffe, dass alle Anwesenden Harry-Potter-Fans seien. „Sonst wärt ihr hier falsch“, sagt er lachend. Der Schauspieler bezieht sein Publikum immer wieder ins Geschehen mit ein, fordert sie zu einem kleinen Quiz heraus. „Jeder Charakter hat ein eigenes, musikalisches Thema, das gespielt wird, sobald dieser erscheint. Das Orchester spielt nun ein paar Melodien und ihr erratet, wer das ist.“

Gleich nach dem ersten Klang meldet sich die neunjährige Laura. „Das ist Gilderoy Lockhardt“, sagt das Mädchen ganz sicher und erntet Applaus. Sie trägt einen Zauberumhang und einen grünen Slytherin-Schal. Slytherin ist eines der vier Häuser der Schule, die Joanne K. Rowling in ihrer Roman-Reihe geschaffen hat. „Ich mag Slytherin. Ich mag den Lehrer Professor Snape. Das ist mein Lieblingslehrer.“

Harry Potter beliebt bei jung und alt

Rund 22 Jahre ist es nun her, dass der erste Film „Der Stein der Weisen“ nach einer Romanvorlage von Joanne K. Rowling erschienen ist. Und noch heute sind die Geschichten von Harry Potter und seinen Freunden beliebt. So sind neben vielen Erwachsenen auch Kinder unter den Zuschauern.

Mira (10) und Sarah (9) sind Fans von Gryffendor. © Quelle: Frank Söllner

Die neunjährige Sarah hat sich als Schülerin vom Zauberhaus „Gryffendor“ verkleidet. „Gryffendor steht für Mut. Und ich bin mutig“, sagt sie. „Ich mag die Fantasie. Und das Magische“, schwärmt das Mädchen, das schon viele der sieben Filme gesehen hat.

Harry-Potter-Schauspieler: „Wir sind keine Magier“

Dass die Faszination über Generationen hinweg anhält, weiß Schauspieler Jamey Payton. „Aber wir Schauspieler sind keine Magier“, sagt er. „Das, was die Magie ausmacht, sind die Fans überall auf der Welt“, sagt er. „Das seid ihr. Ihr seid die Magie.“

Laura (9) und Jasna (15) kennen alle Songs © Quelle: Frank Söllner

Nach zwei Stunden voller Zauber entlässt der Longbottom-Darsteller seine Fans wieder in die Normalität. Für das Orchester geht es hingegen gleich weiter in die nächste Fantasie-Welt: Im Anschluss an das Harry-Potter-Konzert geht es nach „Mittelerde“: Auch den Soundtracks von „Herr der Ringe“ konnten am Sonnabend in der Rostocker Stadthalle gelauscht werden.