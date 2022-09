﻿„The Voice“-Coach in Rostock: Wo Fans Peter Maffay treffen können

In der ProSieben-Show „The Voice of Germany“ fördert der Sänger als Coach den Musik-Nachwuchs. In Rostock steht der Tabaluga-Erfinder selbst im Rampenlicht. Mit seiner Freundin stattet er der Hansestadt einen Besuch ab. Wann und wo Sie ein Autogramm bekommen können.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket