﻿ Sandra Elgeti meldet Insolvenz für Theater des Friedens in Rostock an: „Ich kann nicht mehr“

Rostock. Eine der bekanntesten Kultureinrichtungen Rostocks steht vor einer ungewissen Zukunft: Das „Theater des Friedens“ (TdF) an der Doberaner Straße hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte Geschäftsführerin und Inhaberin Sandra Elgeti der OZ. „Ja, ich habe einen Insolvenzantrag gestellt. Es geht nicht mehr.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die vorerst letzte Veranstaltung, die wie geplant stattfinden soll, sei die „Vatertagskinderdisco“ am Herrentag. „Ein würdiger Abschluss“, so Sandra Elgeti. Alle anderen Veranstaltungen hat sie abgesagt. „Damit nicht noch mehr Schaden entsteht.“ Wie Besucher ihre Eintrittskarten zurückgeben und Geld zurückerhalten können, werde in den kommenden Tagen geklärt. Elgeti hofft, dass sich im Insolvenzverfahren ein Käufer für das Theater findet und dass der Veranstaltungsort so dauerhaft gerettet werden kann.

So traurig ist die Betreiberin über die Insolvenz

Sandra Elgetis Ehemann Rolf hatte das ehemalige Kino 2017 für 1,5 Millionen Euro gekauft, sie übernahm den Betrieb. Ziel: Kulturangebote schaffen, die es so bisher in Rostock nicht gab – oder zumindest kaum. Das Chorprojekt „Rostock singt“ – besser bekannt als „Rosi“ – holte Sandra Elgeti in das ehemalige Kino. Auch Club- und Partynächte, Talkshows, Public Viewing bei großen Fußballturnieren und Auswärtsspielen des FC Hansa oder Varieté-Abende finden und fanden im TdF statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Historisches Foto: Das „Theater des Friedens“ war einst ein Kino. © Quelle: OZ-Archiv

Doch die Corona-Pandemie und auch die hohe Inflation hätten spürbare Folgen für das Haus, sagt Sandra Elgeti. „Wir haben vieles versucht, aber es geht nicht mehr.“ Enttäuschung und Traurigkeit schwingen in ihrer Stimme mit, wenn sie sagt: „Auch ich kann nicht mehr.“ In der Pandemie war das „Theater des Friedens“ zweieinhalb Jahre geschlossen. „Danach haben wir quasi bei null wieder angefangen.“ Doch es lief nicht wie erhofft: Auch im Herbst seien viele Gäste noch zu Hause geblieben. „Erst im Dezember wurde es wieder besser“, so Elgeti. Zu spät offenbar.

Die Menschen sparen bei der Kultur

Die wirtschaftliche Lage habe ihr Übriges getan: „Man merkt, dass die Menschen angesichts der hohen Inflation und der steigenden Preise mehr auf das Geld achten. Sie sparen bei der Kultur – und wenn sie doch kommen, dann sparen sie bei Speisen und Getränken.“ Elgeti hat dafür Verständnis. Aber das hilft ihr nicht.

Lesen Sie auch

Auch andere Veranstalter haben die neue Sparsamkeit schon zu spüren bekommen: So kamen im Oktober lediglich 300 Besucher zum Musical „20 000 Meilen unter dem Meer“ in die Stadthalle. Chris de Burgh wollten ebenfalls im großen Saal nur 600 Menschen sehen. Das Konzert der No Angels wurde wegen geringer Kartenverkäufe gestrichen – so wie bereits im Sommer 2022 die Open-Air-Shows von Howard Carpendale und Sasha in Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Theater des Friedens: Betrieb geht vorerst weiter

Schon seit Monaten sei Sandra Elgeti nach eigenen Angaben auf der Suche nach einem Nachfolger. Nach jemandem, der das Haus übernimmt und es fortführt – mit neuem Konzept oder mit dem bestehenden. Bislang ohne Erfolg. „Wir hätten von der Bank noch weitere Kredite bekommen. Aber ich muss diesen Schlussstrich für mich jetzt ziehen.“ Andere Kultureinrichtungen – das Volkstheater zum Beispiel – hätten solche Sorgen nicht. „Die bekommen Geld von der öffentlichen Hand – Pandemie und Wirtschaftskrise hin oder her.“

Am Montag hat Elgeti nun den Insolvenzantrag gestellt, am Dienstag wurden die Geschäftspartner informiert. Über alles Weitere müsse jetzt der Insolvenzverwalter entscheiden. Auch für die 14 festen Mitarbeiter – darunter vier Azubis – hofft sie auf eine Perspektive. „Die nächsten drei Monate sind sie abgesichert. Durch das Insolvenzgeld.“ Wie es danach weitergehe, liege nicht mehr in ihrer Hand.

Finanzstarker Partner: Warum hilft Rolf Elgeti nicht?

Eine Frage, die sich viele Rostocker wohl stellen: Warum hilft Rolf Elgeti dem TdF nicht aus der finanziellen Klemme? Sandra Elgetis Ehemann ist Hansa-Retter, Immobilien- sowie Börsenunternehmer und gilt als einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner des Landes. „Es ist egal, was mein Mann macht. Das Theater des Friedens ist mein Baby, das hat mit ihm nichts zu tun. Ich habe entschieden, jetzt einen Cut zu machen“, sagt Sandra Elgeti dazu.

OZ