﻿Theater des Friedens in Rostock verkauft: Wer der neue Besitzer ist

Rostock. Gute Nachrichten für die Club-Szene der Hansestadt: Das Theater des Friedens (TdF) bleibt Rostock erhalten. Nur zwei Wochen nachdem die bisherige Besitzerin Sandra Elgeti für den Betrieb Insolvenz angemeldet hat, gibt es einen neuen Besitzer. Und der ist in Rostock kein Unbekannter: Unternehmer Jonas Holtz hat das TdF gekauft. Das bestätigt er auch gegenüber der OZ. „Ja, es stimmt. Und ich freue mich darüber“, so Holtz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kaufpreis soll geheim bleiben

Über den Kaufpreis will der neue Besitzer allerdings keine Angaben machen. Wohl aber darüber, wie es mit dem Club weitergeht. Denn Ziel sei es, das TdF wieder als Treffpunkt für hochkarätige Events, Kulturveranstaltungen und gesellschaftliche Ereignisse zu etablieren.

Die Betriebsleitung übernimmt Karsten Jurk, der Geschäftsführer der Joho Park GmbH ist, zu der unter anderem der Sportpark Bargeshagen und das Pandino gehören. „Ich bin stolz darauf, eine der wichtigsten Kultureinrichtungen Rostocks betreiben und weiterentwickeln zu dürfen“, so Jurk. „Mein Team und ich sind voller Tatendrang und mit dem heutigen Tag sofort in die Arbeit eingestiegen“, sagt er. Über mögliche Umstrukturierungen des Clubs oder Änderungen des Konzepts wolle er informieren, wenn es so weit sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erleichterung löste die Nachricht über den Verkauf des TdF auch bei vielen Rostocker Schülern aus. Denn die Abiturienten des Schulcampus Evershagen hatten in dem Club ihren Abiball geplant und sogar schon Zahlungen im Voraus geleistet. „Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich über diese Nachrichten“, sagt Stefanie Rybakova vom Organisationskomitee für den Abiball. Die Schulabgänger hoffen, dass sie nun wie geplant in schickem Ambiente feiern können und nicht die Turnhalle in Evershagen nutzen müssen, wie zuletzt befürchtet.

Jonas Holtz erklärte aber bereits gegenüber der OZ, dass die Abibälle wie geplant stattfinden werden. Das sei ihm eine „Herzensangelegenheit“.

Jonas Holtz, Chef der JH.Holding und Jes Group, hat jetzt das Theater des Friedens gekauft. © Quelle: Ove Arscholl

Das berufliche Portfolio von Jonas Holtz ist breit gefächert – er investiert in Immobilien, Broiler-Bars, ist Chef der Joho Park GmbH sowie der Jes Group, die in der Solarbranche aktiv ist. Nun gehört ihm mit dem Theater des Friedens auch noch einer von Rostocks bekanntesten Clubs.

Altes Kino wurde 2017 zum Club

Vor-Eigentümerin Sandra Elgeti war für eine Stellungnahme zum Verkauf nicht erreichbar. Auf der Webseite vom Theater des Friedens erscheint noch der Hinweis, dass sie aus gesundheitlichen Gründen Insolvenz anmelden musste und dass die Käufer von Veranstaltungstickets gesondert informiert würden. Die Kinderdisco am Himmelfahrtstag war die letzte Party vor der Schließung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Als Ursache für die Insolvenz hatte Elgeti gegenüber der OZ neben persönlichen Gründen auch die wirtschaftliche Lage des Clubs angeführt, der sich ihren Aussagen zufolge nicht von der langen Corona-Zwangspause erholen konnte. Elgetis Ehemann Rolf hatte das ehemalige Kino im Jahr 2017 für rund 1,5 Millionen Euro gekauft, das dann von seiner Frau übernommen und zur Veranstaltungsstätte umgebaut wurde. In einem Statement zum Kauf des historischen Gebäudes dankte Holtz den Vorbesitzern aber bereits für den „pragmatischen und unkomplizierten Übergang“.

OZ