﻿„Herr der Fliegen“: Jugendliche im Klassiker auf der Volkstheater-Bühne in Rostock

Rostock. Das Stück ist ein Klassiker: „Herr der Fliegen“ von William Golding beschreibt, wie sich Jugendliche zurechtfinden müssen, wenn sie auf sich allein gestellt sind.

Das Szenario: Die Heranwachsenden finden sich ohne Erwachsene nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel wieder. Eine Spaltung droht, es geht um zwei Gruppen: Die eine greift auf archaische Verhaltensweisen zurück, während die andere die zivilisatorischen Regeln aufrechtzuhalten versucht.

21 Jugendliche aus Rostock stehen auf der Bühne

So passiert es im Stück, das derzeit im Volkstheater Rostock zu sehen ist. Es inszenierte Regisseur Stephan Brauer, auf der Bühne stehen 21 Jugendliche im Alter von 16 bis 29 Jahren. Sie spielen mit viel Energie und Idealismus – und sie fügen dem Klassiker auch eine aktuelle Brisanz hinzu. Wie schnell passiert es in einer Krise, dass demokratische Regeln zunichtegemacht werden? Und welchen Anteil hat der Einzelne daran?

Soziale Gemeinschaft zerfällt in zwei Gruppen

Damit ist die Brisanz klar: Der Zerfall der Gemeinschaft in zwei Gruppen wird mit der gebotenen Schärfe dargestellt. So werden die Regeln des menschlichen Zusammenlebens auf dieser einsamen Insel immer weiter aufgelöst, zudem werden die Ängste der einzelnen Gruppenmitglieder immer mehr irrational. Dargeboten wird dies in einer Endzeitkulisse (Bühnenbild: Paula Seekamp), der soziale Zerfall passiert rasch. Dabei werfen die Darsteller auch optisch schnell ihre bürgerlichen Hüllen ab (Kostüme: Frieda Kühn, Maske: Marie-Luisa Nierade).

Auf diese Weise wird der Stoff für jugendliches Publikum präsentiert, manchmal auch etwas schrill dargeboten. Ein zusätzliches Element ist die Musik: Eine kleine Band unter der Leitung von Keyboarder John R. Carlson bringt musikalische Facetten in die Inszenierung.

Weitere Angebote des Volkstheaters für junge Theatergänger

Dieses Theaterstück ist eingebettet in die erste Ausgabe des Festivals „Spielfeld Volkstheater“, das sich noch bis Juli besonders an ein jugendliches Publikum wendet. Darunter sind Angebote für junge Zuschauer, aber auch Eigenproduktionen. Das Mitmachprinzip ist dabei Teil des Konzepts: Es stehen in zahlreichen Vorstellungen auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf der Bühne – so wie in „Herr der Fliegen“, wo junge Darsteller aus Rostock dabei waren.

Nächste Vorstellungen von „Herr der Fliegen“: 6. und 10. Juni, jeweils um 19.30 Uhr im Großen Haus des Volkstheaters Rostock

