﻿Darsteller führten Regie: „Der fliegende Holländer“ feiert in Rostock Premiere

Triathlon am Ploggensee

„Aluman“: Startschuss fällt am 1. Juli in Grevesmühlen

„Aluman“ – das Triathlon-Event am Ploggensee – startet in die nächste Runde. Aus einer Schnapsidee wurde die Parodie des Ironman mit inzwischen 100 Athleten am Start. Einige Plätze sind noch zu vergeben. Wer dabei sein will, kann sich bis zum 1. Juni auf www.my.tollense-timing.de anmelden.