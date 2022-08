Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Donnerstag ab 15 Uhr in Rostock, um den rassistisch motivierten Übergriffen im August 1992 in Lichtenhagen zu gedenken. Die OZ berichtet ab 14 Uhr im Ticker und geht live, wenn er am Sonnenblumenhaus ist.

Rostock. 30 Jahre ist es her, dass in Rostock-Lichtenhagen der Fremdenhass eskalierte. Vom 22. bis zum 26. August 1992 haben Anwohner und Rechtsextreme die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes Mecklenburg-Vorpommern (ZASt) und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen. Unter dem Motto „Gedenken – Aufklären – Gestalten“ wird in dieser Woche in der Hansestadt an das Pogrom von Lichtenhagen und die rassistisch motivierten Übergriffe erinnert.

Höhepunkt der Gedenkwoche ist der Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Donnerstagnachmittag in Rostock. Die OSTSEE-ZEITUNG ist ab 14 Uhr mit einem Ticker live dabei, wenn das Staatsoberhaupt mehrere Termine in der Hansestadt wahrnimmt.

Los geht es gegen 15.15 Uhr am Sonnenblumenhaus. Dort will das Staatsoberhaupt mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und weiteren Stadtpolitikern und Zeitzeugen Blumen niederlegen. Der Besuch wird dann auch hier bei OZ live übertragen.

OZ live von Gedenkveranstaltung im Rostocker Rathaus

Steinmeier wird außerdem im Stadtteil- und Begegnungszentrum Lichtenhagen (SBZ) Schülern und Anwohnern sprechen und sich über die aktuelle Situation in Rostock-Lichtenhagen informieren. Danach besucht er den vietnamesisch-buddhistischen Tempel „Loc Uyen“, der ein Ort des Austausches aller Religionsgemeinschaften in Lichtenhagen ist.

Am Abend findet dann noch eine Gedenkveranstaltung im Rostocker Rathaus statt. Da dort nur geladene Gäste teilnehmen können, wird auch diese Veranstaltung dann hier live übertragen.