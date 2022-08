Tickets für Les Bummms Boys zu gewinnen: Konzert im Rostocker Klostergarten

See- und Parkfest in Groß Lüsewitz: Wo die Minions grüßen, wird gefeiert

Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich Einwohner und Gäste von Groß Lüsewitz wieder auf das traditionelle See- und Parkfest am kommenden Wochenende. Los geht es bereits am Freitag mit einer Vernissage und einem Konzert.