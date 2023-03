﻿„Tier und Natur“ in MV: Süße Katzen und clevere Hunde in der Rostocker Messe

Hunde, Katzen, Vögel, Fische, Reptilien und jede Menge Besucher: In der Hansemesse in Rostock-Schmarl ist an diesem Wochenende tierisch viel los. Gelockt wurde mit günstigen Angeboten für Futter und Zubehör, Streichelzoos und Tipps von Profis.

Rostock. Bei Daniel Counasse stehen die Miezen Schlange, doch er hat nur Augen für eine: „Däumelinchen“. Der Belgier begutachtet die vier Monate alte Bengal-Katze vom Schnurrhaar bis zur Schwanzspitze und nickt zufrieden.

„Sehr schön“, urteilt der Wertungsrichter. Das hört Peggy Erbgen gern. Sie ist „Däumelinchens“ Frauchen und extra aus Moritzburg angereist, um mit ihrem kleinen Stubentiger zu punkten. Damit ist sie nicht allein.

Wertungsrichter Daniel Counasse aus Belgien begutachtet die Bengalkatze „August“. © Quelle: Ove Arscholl

So wie der Sächsin geht es vielen, die ihre Lieblinge bei der „Tier und Natur“ in Rostock präsentieren. An diesem Wochenende haben Heim- und Haustiere aller Art die Hallen der Hansemesse bevölkert.

Streichelzoo für Kinder, Massagesessel zum Relaxen

Schon zum Start am Samstagvormittag ist tierisch viel los auf der Messe. Zahlreiche Besucher bestaunen Kaninchen und Kanarienvögel, streicheln Alpakas und Ziegen oder drücken sich an Terrarien die Nasen platt, um Axolotls und Zierfische aus der Nähe zu sehen.

Anton (5) verteilt Leckerlies an Bruno und Mars. „Ich mag Esel“, sagt er und lacht, als die Langohren ihr Köpfe in die Snacktüte drücken. Im Gehege nebenan hat gleich eine ganze Herde den kleinen Noah umringt und der Zweijährige macht – halb erschrocken, halb amüsiert – Kulleraugen. „Sein erster intensiver Kontakt zu Ziegen“, erklärt Papa Christian Petkov, drückt seinen Sohn an sich und grinst.

Während die beiden Zicklein streicheln, wird ein paar Meter weiter aufgesattelt: Auf einem umzäunten Platz reiten eine Handvoll Kiddies auf Pferden im Kreis. Wer Fabeltiere mit Hufen vorzieht, kann am Stand nebenan Plüsch-Einhörner kaufen.

Clevere Hunde im Parcours, Pfeifkonzert in Volieren

Im Massagebereiche lassen sich bummelmüde Besucher die Schultern durchkneten, am hinteren Hallenende gibt es indes Streicheleinheiten: Bettina Brinkkötter und „Luna“ toben ausgelassen am Boden. Doch gleich ist Schluss mit lustig. Auf dem Obedience-Parcours soll die Australian-Shepard-Hündin beweisen, dass sie ihrem Frauchen aufs Wort gehorcht. „Das kriegen wir hin“, ist Brinkkötter überzeugt.

Statt Kommandos gibt’s andernorts Gezwitscher: In der Ziervogelausstellung pfiffen Messegäste mit knallbunten Prachtfinken und Kanarienvögeln um die Wette. Keinen Mucks von sich geben die Mümmler, die es Marlene angetan haben. „Kaninchen sind meine Lieblingstiere“, sagt die Siebenjährige. Streicheln ist hier eigentlich nicht erlaubt, doch der Austeller macht eine Ausnahme und lässt das Mädchen die Schlappohren seines Thüringer Zwergwidders kraulen.

Leckerlies für Bello, Hot Dogs für Frauchen und Herrchen

Auch kulinarisch wird bei der „Tier und Natur“ viel geboten: An zahlreichen Ständen verkaufen Aussteller Futter für alles, was in deutschen Haushalten kreucht und fleucht. Kostproben gibt es auch. Während mancher Besucher-Hund an Kauknochen oder Heidschnucken-Hörnern knabbert, stillen Zweibeiner ihren Heißhunger mit Hot Dogs. Ein Bonbon-Stand will den jüngsten Messegästen den Aufenthalt mit Drops versüßen.

Alles andere als Zucker ist das, was aus den Lautsprechern schallt. „Sie hat wie ich einen dicken Bauch und Sauerkrautstampfer“, verkündet eine Frauenstimme und lacht. Was wie eine Beleidigung klingt, ist ein Kompliment. Es gilt einer Silver-Tabby-Katze, und bei der sind Merkmale wie ein stämmiger Körperbau durchaus erwünscht. Mehr noch: Sie bringen bei der internationalen Rassekatzenausstellung, die auf der „Tier und Natur“ stattfindet, Züchtern Titel und Trophäen.

Die wollen sich viele krallen: Während es am Samstagvormittag draußen redensartlich junge Hunde regnet, kuscheln sich in der Halle rund 150 Rassekatzen in die Kissen ihrer Boxen. Drei davon gehören Peggy und Andreas Erbgen, darunter ein Champion mit Leopardenfell: Bengal-Katze „August“.

„Ein Kuschelkater“, sagt Peggy Erbgen. Die Nacht habe er neben ihr im Hotelbett verbracht, verrät sie. Der Schönheitsschlaf soll sich bezahlt machen. „Ihm fehlt noch ein Punkt zum Weltchampion“, erzählt Andreas Erbgen stolz. Den holt sich „August“ in der Jurybewertung locker. Die weite Anreise aus Sachsen ist also nicht für die Katz’ gewesen.

Nächster Messe-Termin in Rostock im Mai 2023

Der tierische Spaß in der Hansemesse ist am Sonntagabend zwar vorbei, dafür erwartet Besucher schon bald wieder ein Ereignis vor der Halle: Vom 18. bis zum 25. Mai findet die Messe für Garten, Wohnen, Lifestyle und Genuss „Flair am Meer“ statt.