﻿Trotz schwerer Bedingungen im Tierheim: „Die Tiere geben einem viel zurück“

Schlage. Unruhig laufen die Hunde hinter den Gitterstäben hin und her. Fast in jedem Käfig bietet sich dasselbe Bild: aufgeregtes Bellen, hoffnungsvolles Schwanzwedeln und beim Weitergehen ein herzerweichender Blick aus traurigen Augen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Problem, was die Vierbeiner eint: Viele sind verhaltensauffällig und lassen sich daher nur schwer vermitteln. Darunter auch Schafspudel Maxx, der von seinen ehemaligen Besitzern zur Corona-Zeit angeschafft wurde und nach mehreren Wechseln im Dezember schließlich im Tierheim in Schlage landete.

Tierheim Schlage: Schafspudel Maxx sucht neuen Besitzer

Der knapp zweijährige Rüde mit dem fluffigen Fell und dem lebhaften Wesen wurde unter anderem im Zwinger gehalten. „Er wurde nicht richtig erzogen, ist übermütig und frech und schnappt auch hin und wieder mal zu“, sagt Tierheimleiterin Regina Groß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So wie Maxx sei es zur Corona-Zeit vielen Hunden ergangen. Nach unüberlegten Anschaffungen während der Pandemie würden den Tierheimen in MV nun vor allem große und verhaltensauffällige Hunde angeboten, die nur schwer vermittelbar seien. „Rund 80 bis 90 Prozent unserer Hunde sind verhaltensauffällig“, bestätigt Groß.

Um mit ihnen zu arbeiten, seien vor allem Manpower und Geduld gefordert. „Wir haben zum Glück genug ehrenamtliche Helfer“, freut sich Groß. Doch in vielen anderen Tierheimen in MV sehe es anders aus. „Vielerorts fehlen ehrenamtliche Helfer, ausreichend Förderung und Spenden“, weiß Kerstin Lenz vom Tierschutzbund Mecklenburg-Vorpommern. Verschärft werde die Situation durch eine 2022 eingeführte Gebührenerhöhung der Tierärzte, die die Kosten verdreifacht hätte. Wegen der vielen Tiere, die geimpft, entwurmt und gechippt werden müssten, falle dies besonders ins Gewicht.

Kompetenzzentrum für verhaltensauffällige Hunde

„Damit jede Katze, die Freigang hat, gechippt und kastriert wird, brauchen wir für ganz MV dringend eine Katzenkastrationsverordnung“, so Lenz. In einigen Gemeinden von MV ist dies bereits Pflicht. Auch ein weiteres Projekt hat Lenz bereits im Auge: „Zurzeit kämpfen wir zudem gemeinsam mit dem Tierheim Dorf Mecklenburg für ein Kompetenzzentrum, in dem verhaltensauffällige Hunde von Experten beurteilt werden könnten, um diese weiterzuvermitteln“, so die 60-Jährige. „Wenn sie weggesperrt werden, macht es das Problem nur schlimmer.“

Auch Regina Groß hofft, dass zumindest einige ihrer Schützlinge künftig ein neues Zuhause finden. Denn mit rund 40 Hunden, 120 Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Schafen, Hühnern, Gänsen, Enten und Reptilien, wie Schildkröten, Schlangen und Geckos, sei das Tierheim aktuell an seiner Kapazitätsgrenze angekommen. „Wir können nur noch absolute Notfälle aufnehmen“, sagt Groß. Das gelte für viele ihrer Kollegen in MV, sagt die 58-Jährige. Neben den verhaltensauffälligen Hunden warten aktuell auch zahlreiche Katzen in den Tierheimen auf ein neues Zuhause.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Fünfzig nicht mehr vermittelbare Wildkatzen

„Bei uns sind 50 der insgesamt 120 Katzen frei laufende nicht mehr vermittelbare Wildkatzen“, sagt Groß. Siebzig, darunter zahlreiche Jungtiere, warten aktuell in Schlage auf ein neues Zuhause.

Darunter der rund 14 Wochen alte rot-weiße Kater Mo und die Katzen Nori und Emma, die im Katzenhaus verschmust auf einer Decke liegen und sich gegenseitig ablecken. Diese Tierbabys hat Regina Groß besonders in ihr Herz geschlossen: „Ich bin eine richtige Katzenmutti und habe sie teilweise mit der Flasche aufgezogen“, berichtet die 58-Jährige. Auch wenn ihr Beruf nicht immer leicht sei, mache sie ihn noch immer mit Herzblut. „Die Tiere“, sagt sie mit einem Lächeln, „geben einem auch sehr viel zurück.“

OZ