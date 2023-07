Tierisch süß: Schwanenfamilie macht Picknick am Rostocker Schwanenteich

Rostock-Reutershagen. Ein Bild für die Götter bot sich Spaziergängern am Samstagnachmittag auf einer Rasenfläche an der Hamburger Straße. Dort machte es sich eine Schwanenfamilie mit sechs Küken gemütlich. Die vorbeifahrenden Autos störten die Vögel am Rostocker Schwanenteich nahe der Kunsthalle dabei überhaupt nicht.

Spaziergänger machen Fotos von der tierischen Szene

Als sich allerdings ein Mann näherte, um Fotos von der Szenerie zu machen – er hatte einen stattlichen Boxermischling an seiner Seite – stieß eines der Tiere warnende Zischlaute aus, um deutlich zu machen, dass es seine Familie im Zweifelsfall vor den potentiellen Angreifern beschützen würde.

In der Vergangenheit hatten Schwäne, die versuchten, die Straße zu überqueren an der Hamburger Straße immer wieder mal Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zuletzt sorgte ein Tier am Stadthafen für Aufregung.

Polizei brachte Schwan „Walter“ zurück zur Warnow

Dort hatte sich im Januar hatte ein Vogel auf die Straßenbahngleise in der Warnowstraße verirrt und so zeitweise den Verkehr zum Erliegen gebracht. Zuvor war er bereits auf der Straße herumgewatschelt. Polizisten geleiteten „Walter“ schließlich zurück in die Warnow. Niemand wurde verletzt.

