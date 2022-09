Tierischer Einsatz in Rostock: Polizei nimmt Brieftaube „in Gewahrsam“

Tatort Rostocker Hauptbahnhof: Polizisten haben am Sonntag eine Taube eingefangen, die vor einer Bäckerei Brotkrümmel aufpickte. Das Tier war beringt. Wie sich herausstellte, stammt die Taube aus einer Zucht in Wismar.

Die Bundespolizei nahm in Rostock eine Brieftaube in Gewahrsam.

Rostock/Wismar. Eine Brieftaube ist am Sonntag von der Bundespolizei „in Gewahrsam“ genommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren Bundespolizisten am Hauptbahnhof Rostock wegen des Fußballspiels des FC Hansa Rostock gegen Hannover 96 eingesetzt. Gegen 16 Uhr entdeckten die Beamten eine Brieftaube, die sich am Seiteneingang einer Bäckerei niedergelassen hatte und Essensreste vom Boden aufpickte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einer der Bundespolizisten erkannte sofort, dass es sich um eine Brieftaube handelte. Kurzerhand fing er das Tier ein. Anhand der Beringung konnten die Polizisten den Taubenhalter ausfindig machen und diesen über den Fund informieren.

Züchter aus Wismar dankbar für Rostocker Polizeiaktion

Der Züchter stammt aus Wismar. Er gab an, die Taube im Rahmen einer Züchterveranstaltung in Polen ausgesetzt zu haben. Da es sich laut seinen Angaben um eine seiner besten Tauben handelte, machte sich der Wismarer unverzüglich auf den Weg nach Rostock und konnte die Taube wohlbehalten bei der Bundespolizei abholen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Züchter holte seine TAube bei der Polizei ab. © Quelle: Bundespolizei

Ob sich die Taube verflogen hatte oder sie wegen der momentanen Flugpreise lieber mit der Bahn reisen wollte, bleibt offen, kommentiert die Bundespolizei den Fall.

Von OZ