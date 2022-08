Am Freitag ist es so weit: Die 4000. Folge „Alles was zählt“ steht an. Mit dabei ist – wie in zahlreichen Folgen der Kult-Soap – der Rostocker Schauspieler Francisco Medina. Er muss sich als Maximilian von Altenburg gegen den Verbrecher Frank Giese, gespielt von Erol Sander, behaupten. Was Zuschauer der Jubiläumsfolge sonst erwartet.