Ein 32-jähriger Rostocker muss sich vor dem Amtsgericht verantworten, weil er seine Hunde misshandelt und ihnen ärztliche Hilfe vorenthalten haben soll. Der Mann ist bereits vorbestraft – und beteuert, seine Tiere zu lieben. Waren Medikamente der Auslöser?

Rostock. Ein Mann soll seine beiden Hunde in seiner Rostocker Wohnung schwer misshandelt haben und muss sich deshalb nun vor Gericht verantworten. Am Mittwoch wurde Florian S. vor dem Rostocker Amtsgericht angeklagt, weil er einen seiner Hunde ins Gesicht und in den Bauch getreten haben soll. Der Vorfall ereignete sich vor etwa einem Jahr am 22. August 2022. Einen jüngeren Hund soll er mit einem gebrochenen Hinterbein nicht zum Tierarzt gebracht haben. Vor Gericht ergab sich am Mittwoch dann noch ein weiterer Vorwurf.