Volkstheatersommer 2023

Die Premiere des Musicals „Alive!“ in der Halle 207 am Werftdreieck in Rostock ist am Sonnabend vom Publikum frenetisch gefeiert worden. Durch die musikalische Wucht und die glanzvollen 80er-Jahre-Details der Volkstheater-Produktion geriet die Handlung zur Nebensache. Eine Rezension von Gabriele Struck