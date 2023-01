Das war ein kurzes Vergnügen für Rammstein-Fans: Die Statue von Frontmann Till Lindemann, die seit Dienstag im Rostocker Stadtteil Evershagen stand, ist bereits in der ersten Nacht gestohlen worden. Das sagt der Künstler zum Diebstahl.

Rostock. „Tja, schade“ – das sind die ersten Worte, mit denen Künstler Roxxy Roxx den Diebstahl seiner Till-Lindemann-Statue kommentiert. Und man merkt dem Kreativen trotz seiner norddeutschen Gelassenheit an, dass ihn der Vorfall trifft. In der Nacht zu Dienstag hat er im Stadtteil Evershagen die selbst geschaffene Statue aufgestellt, um dem Rammstein-Sänger und dessen Fans eine Freude zu machen. Schließlich feiert Lindemann am Mittwoch (4. Januar) seinen 60. Geburtstag.