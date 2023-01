﻿Till Lindemann Statue in Rostock nach nur einem Tag geklaut

In der Nacht zu Mittwoch ist die Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann von einer Wiese in Rostock-Evershagen verschwunden.

Sie stand keine 24 Stunden: In der Nacht zu Mittwoch ist die Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann von einer Wiese in Rostock-Evershagen verschwunden. Till Lindemann wird am Mittwoch 60 Jahre.

