﻿Tina Turner im Ostseestadion: Rostocker erinnern sich an legendäres Konzert

Rostock. Sie war eine Powerfrau mit Löwenmähne, Ausnahmestimme und bewegtem Leben: Rockröhre Tina Turner.

Die Nachricht von ihrem Tod bewegt auch die Rostocker. Besonders, weil Turner vor rund 27 Jahren im Ostseestadion auftrat, wo die „Rockröhre“ am 23. Juni 1996 von mehr als 36 000 Besuchern gefeiert wurde.

„Tina Turner in Rostock: Das war revolutionär“

„Dass Tina Turner, die damals nur in Weltstadien aufgetreten ist, in Rostock ein Konzert gibt – das war schon revolutionär“, erinnert sich „80s80s“-Moderator Torsten „Torte“ Dück. Gemeinsam mit der Rostocker Konzertagentur Goliath habe sein damaliger Sender Antenne MV die Sängerin ins Ostseestadion geholt. Auch für den Radiomoderator, der damals live vom Konzert berichtete, sei es ein bewegender Moment gewesen.

Torsten „Torte“ Dück steht im Rostocker Studio des Radiosenders 80s 80s. © Quelle: Ove Arscholl

„Tina kam aus dem Backstagebereich und wurde in einer Limousine zur Bühne gefahren. Als sie an mir vorbeiging, hat sie gelächelt, gegrüßt und gewunken“, erinnert sich Dück. Vors Mikrofon habe er sie leider nicht bekommen. „Vor mir stand ihr Bodyguard, groß wie eine Schrankwand. Das war schon respekteinflößend“, verrät der 56-Jährige und lacht. „Aber ich habe ihr Haarspray gerochen und ihren Duft gespürt. Trotzdem war es ein wahnsinniger Moment für mich.“

„Lockerer Star ohne Allüren“

Das habe auch Roland Patzki, Geschäftsführer der Konzertagentur Goliath, damals so erlebt: „Ich habe noch nie einen so lockeren Star ohne Allüren erlebt, wie Tina Turner“, sagte Patzki zum 80. Geburtstag der Sängerin. Was ihn besonders beeindruckt habe: Turner sei am Stadion vorgefahren und habe jedem Umstehenden die Hand gegeben. Eine knappe Woche habe der Aufbau im Stadion damals gedauert, rund 300 bis 400 Mitarbeiter seien im Einsatz gewesen.

Im Gepäck hatte die Sängerin mit der rauchigen Stimme Megahits wie „What’s Love Got to Do With It“,„We Don’t Need Another Hero“ und „Golden Eye“. Nicht nur für die Fans, auch für Konzertveranstalter Roland Patzki sei es ein unvergessliches Erlebnis gewesen: „Die größte Künstlerin dieser Welt erleben zu dürfen, das war wirklich phänomenal.“

Auch OZ-Fotograf Ove Arscholl hat die Sängerin hautnah beim Konzert erlebt: „Meine Tante hatte die Tickets besorgt und meine Cousine und ich standen in der ersten Reihe. Tina war zum Greifen nahe“, erinnert sich der 44-Jährige. Bei der ersten Zugabe „Nutbush City Limits“ sei die Sängerin im Konzertgraben direkt an ihnen vorbeigekommen und habe seiner Cousine das Mikrofon hingehalten. „Aber die kannte den Text gar nicht“, verrät Arscholl und lacht. Bis heute klebt die Konzertkarte jenes denkwürdigen Abends in seinem Album. Auch Tina Turner bleibt für ihn unvergessen: „Gerade letzte Woche habe ich mir im Second-Hand-Plattenladen eines ihrer alten Alben gekauft.“

„Tod ist großer Verlust für die Musikkultur“

Der Tod der Künstlerin, die nach langer Krankheit am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in der Schweiz gestorben war, bewegt auch die Rostockerin Ursula Friedrich. „Es ist wirklich sehr schade, dass so eine Legende jetzt gestorben ist“, sagt die 75-Jährige. „Das geht mir wirklich nahe und ist ein großer Verlust für die Musikkultur.“

Ähnlich sieht es auch Doris Zinnall. „Ich habe Tina Turner geliebt. Ihre Ausstrahlung, ihre Energie – Wahnsinn“, schwärmt die 69-Jährige. „Ich mochte alle ihre Lieder und habe auch ihre Stimme und die sexy Ausstrahlung bewundert, die sie selbst im hohen Alter noch hatte.“ Über die Nachricht ihres Todes sei die Hansestädterin sehr traurig. „Wir müssen ja alle einmal gehen, aber Tina Turner hinterlässt natürlich einen größeren Schweif als wir.“

„Sie war die größte Queen des Rock’n Roll und der Popmusik“, sagt auch Moderator Torsten Dück. „Aber 83 Jahre ist ein stolzes Alter und sie kann auf eine wahnsinnige Vergangenheit zurückblicken. Jetzt ist sie im Pophimmel und wir haben das Glück, dass sie durch ihre Musik weiterlebt.“

