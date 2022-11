﻿Tingvall Trio spielt in Rostock: „Wir wollen offen und neugierig sein“

Als zusätzliches Konzert zum diesjährigen „See more Jazz“-Festival kommt das Tingvall Trio am 18. November nach Rostock. Welche Verbindung der Pianisten Martin Tingvall zur Hansestadt hat und was die Besucher an dem Abend erwarten können.

