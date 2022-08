Tipp des Tages: Das sehen Teilnehmer einer Warnemünde-Stadtführung

Auch nach der Hanse Sail hat das Ostseebad Warnemünde einiges zu bieten. Einen guten Überblick bietet eine Stadtführung durch Warnemünde. Die OSTSEE-ZEITUNG erklärt im Tipp des Tages, was die Teilnehmer dort am Dienstag sehen können.

Rostock. Die historische Bahnhofsbrücke, die über den Alten Strom führt, das Edvard-Munch-Haus, der Brunnem vom „Warnemünder Ümgang“, die Strandpromenade – das Ostseebad Warnemünde hat so einige Sehenswürdigkeiten zu bieten. An der Touristinformation Warnemünde (Am Strom 59) startet am Dienstag eine Führung durch den Ort.

Teilnehmer gehen ab 18 Uhr auf Erkundungstour entlang der schönsten Ecken von Warnemünde und erfahren Hintergrundwissen rund um das ehemalige Fischerdörfchen an der Ostsee. Auf der Stadtführung passiert die Gruppe unter anderem die Alexandrinenstraße mit ihren malerischen und liebevoll restaurierten Giebelhäuser, den Alten Strom und natürlich die beiden Wahrzeichen Leuchtturm und Teepott.

Tickets gibt es unter anderem unter www.rostock.de, Erwachsene zahlen 9 Euro, mit Kurkarte 8 Euro. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 3 Euro.

Von Katharina Ahlers