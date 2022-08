﻿Tipp des Tages: Hier gibt es am Donnerstag Open-Air-Kinofilme in Warnemünde

Enspannt im Sand sitzen und Filme schauen. Das ist am Donenrstag in Warnemünde möglich. Welche Filme gezeigt werden und wann es los geht, verrät die OSTSEE-ZEITUNG im Tipp des Tages.

Rostock. Scandlines und die Wiro laden am Donnerstag gleich zu zwei Kinofilmen unter freiem Himmel in Warnemünde ein – und das in schöner Atmosphäre. Austragungsort ist die Sportbeach-Arena direkt am Strand.

Los geht es um 17.30 Uhr mit dem Film „Kon-Tiki“. Der Film erzählt die dramatisierte Geschichte von Thor Heyerdahl und seiner Expedition im Jahr 1947. Heyerdahl will entgegen der etablierten wissenschaftlichen These über eine Einwanderung aus Asien seine spektakuläre Theorie beweisen, dass Polynesien vor 1500 Jahren von Südamerika besiedelt wurde.