Tipp des Tages: Hier können Sie in Rostock mit Alpakas wandern gehen

Jeden Mittwoch im Sommer können Besucher und Einheimische in Rostock mit Alpakas wandern gehen. Was die Teilnehmer der geführten Touren erleben – heute im Tipp des Tages.

Rostock. Zu einer besonderen können Einheimische und Urlauber am Mittwoch aufbrechen – es geht auf Alpaka-Tour. Ursprünglich leben Alpakas in Südamerika, doch seit einiger Zeit gibt es sie auch in Warnemünde, genauer: in Wilhelmshöhe.

Bei der Alpaka-Tour geht es um das Wahrnehmen und Erspüren der Tiere, der eigenen Person und der Natur mit allen Sinnen. Die Interaktionen zwischen Mensch und Tier, wie zum Beispiel beim Führen der Alpakas über einen Bewegungsparcours oder dem Versorgen der Tiere, bietet ein unvergessliches Erlebnis für die teilnehmenden Kinder und Erwachsene.

Gruppenausflug mit sechs Alpakas

Die Wanderung am Mittwoch beginnt um 14 Uhr, Treffpunkt ist der Spielplatz am Strandhafer Aparthotel, Am Stolteraer Ring 1 in Diedrichshagen. Bei der Veranstaltung handelt es sich um einen Gruppenausflug, pro Gruppe gibt es sechs der Tiere.

Die Wanderung kostet 19 Euro für Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren. Erwachsene und Kinder ab 14 Jahre zahlen 29 Euro. Tickets sind in der Touristeninformation Rostock und Warnemünde erhältlich.

Von Katharina Ahlers