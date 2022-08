Während der Hanse Sail wird auch im Kurhausgarten in Warnemünde einiges geboten. Am Freitag findet erneut das „Open Air am Meer“ statt. Welche Bands auftreten und wann es los geht – das verrät die OSTSEE-ZEITUNG im „Tipp des Tages“.

