﻿Tipps vom Profi in Warnemünde: So schützen Sie Ihr Fischbrötchen vor Möwen

Immer wieder werden hungrige Urlauber am Alten Strom von gierigen Vögeln attackiert. Doch wer aufpasst, hat gute Chancen, satt zu werden. Ein Fischverkäufer in Rostock-Warnemünde erklärt, was zu beachten ist.

Warnemünde. Sie sehen lustig aus, mit ihrem weiß-grauen Gefieder, den gelben Schnäbeln und dem aufmerksamen Blick. Vor allem Urlauber und Kinder finden Gefallen an den vielen Möwen, die sich tagtäglich im Ostseebad Warnemünde tummeln. Sie machen Fotos von ihnen und freuen sich, dass sie so nah herankommen.

Weil die Tiere Menschenmassen gewöhnt sind, haben die meisten jegliche Scheu abgelegt und wandern selbstbewusst den Alten Strom entlang, kokettieren, beobachten. Denn die cleveren Vögel wissen: Wo Menschen sind, da gibt es Futter.

„Passt auf die Möwen auf“, ruft Mayk Steininger seinen Kunden hinterher, wenn sie ein Fischbrötchen bei ihm am Stand auf der Mittelmole gekauft haben. Denn es stimmt, was über die gierigen Mäuler erzählt wird: Sie klauen mit Vorliebe den frischen oder geräucherten Fisch direkt aus den Händen, derer, die ihn gern selbst essen würden.

Fischverkäufer: Dächer oder Schirme bieten Schutz vor Angriffen

Wirklich gefeit ist niemand gegen diese Angriffe, sagt Mayk Steininger, der seit 1996 für List Fischhandel aus Parkentin im Wagen steht. Doch es gibt ein paar Tipps, die das Risiko minimieren, die Köstlichkeiten aus dem Meer an die fliegenden Mitesser zu verlieren. „Am besten unter der Klappe stehen bleiben, dann können sie nicht von oben kommen“, erklärt der Fischverkäufer und deutet auf den oberen Teil seines Wagens. Auch wer sein Mittagessen unter einem Schirm oder niedrigen Vorbau einnimmt, kommt dabei gut weg.

Mayk Steininger holt frisch geräucherte Forellen aus seinem Räucherofen auf der Mittelmole. © Quelle: Ove Arscholl

Nächster Tipp des Profis: Das Essen immer dicht am Körper halten. Denn auch wenn die findigen Vögel kaum mehr Scheu vor Menschen haben, ein wenig Abstand halten sie in der Regel doch immer noch – auch zu ihrem Spiegelbild. „Wenn man dicht an einer Scheibe steht, kommen sie nicht, weil sie sich dann selbst sehen“, sagt Steininger. Das irritiert die Möwen, weil sie fürchten, die Reflektion sei ein feindseliger Artgenosse.

Vögel brauchen genug Platz zum Landen oder Rütteln in der Luft

Angst, dass die Vögel ihm seine Ware direkt aus dem Räucherofen neben dem Wagen stehlen, hat der Fischverkäufer nicht, auch wenn die Tür bisweilen offen steht. „Da gehen sie nicht ran, weil sie nicht landen können und die Öffnung zu schmal ist, als dass sie ihre Flügel genug ausbreiten könnten, um etwas aus der Luft zu holen.“ Im Fachjargon wird das Stehenbleiben der Vögel in der Luft „Rütteln“ genannt.

Fazit: So friedfertig, wie „Emma“ im „Möwenlied“ von Christian Morgenstern wegkommt, ist sie häufig nicht und immer wieder erfolgreich als Fischbrötchendiebin. Wer aber darauf gefasst ist, dass ihn ein Angriff ereilen könnte und sich entsprechend schützt, hat gute Chancen, am Alten Strom in Warnemünde satt zu werden.