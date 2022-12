﻿Tödlicher Straßenbahnunfall in Rostock: So erlebte die Ersthelferin das Unglück

Seniorin aus Rostock zahlt 100 000 Euro an Trickbetrüger – wer kann Hinweise geben?

Sie wollte ihren Sohn mit einer Kautionszahlung aus der Polizeigewahrsam holen, doch verlor all ihr Erspartes an Betrüger. Eine 62-Jährige hat in Rostock 100 000 Euro an einen unbekannten Mann übergeben. Die Polizei sucht nun Zeugen.