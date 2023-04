﻿Toffifee, Merci und Co. günstig kaufen: Wann der Outlet-Shop bei Rostock eröffnet

Rostock. Darauf haben viele sparsame Naschkatzen gewartet: Vor den Toren Rostock können Kunden bald Süßigkeiten zum Schnäppchen-Preis kaufen können. Bonbon, Pralinen, Schokoküsse – ein großes Angebot an Markenprodukten soll Verbraucher zum Anbeißen verführen.

Der Süßwarenhersteller Storck will seinen ersten Outlet-Store in Mecklenburg-Vorpommern eröffnen, und zwar im Einkaufszentrum Hanse Outlets in Broderstorf. Im neuen Store will Storck seine gesamte Markenvielfalt anbieten. Nun steht der Termin für die Neueröffnung fest: „Wir wollen am 11. Mai eröffnen“, teilt ein Storck-Sprecher auf OZ-Anfrage mit.

Angebote, Sonder-Packungen und Merchandising

Ursprünglich sollte der Süßwarenshop schon Ende April öffnen sollen. Der Termin habe verschoben werden müssen, heißt es. Nichts geändert hat sich dafür am Angebot.

Im 130 Quadratmeter großen Storck-Outlet werden die Markenprodukte wie Toffifee, Riesen, Merci, Nimm2, Dickmanns, Werthers Original und Knoppers sollen nicht nur in bekannten Angebotsformen zu haben sein, sondern auch als spezielle Sonderabpackungen, günstige Zweite-Wahl-Produkte und Merchandisingartikel, so der Storck-Sprecher.

Und: „In den ersten Tagen haben wir auch besonders attraktive Eröffnungsangebote – welche das sein werden, entscheidet sich allerdings erst kurzfristig.“