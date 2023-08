﻿Tonstudio Rostock: Ein Besuch an dem Ort, der Marteria mit den Reriker Heulbojen vereint

Rostock. Was eint den Rostocker Rapper Marteria und den Shantychor Reriker Heulbojen? Den amerikanischen Schlagzeuger Jimmy Carl Black, der unter anderem bei Frank Zappa trommelte, und den Berliner Liedermacher und Komponisten Hans Eckardt Wenzel? Die Rostocker Indiepop-, Rock- und Ska-Band Les Bummms Boys und die NDR-Bigband? Sie alle waren bereits Kunden des Tonstudios Rostock.

Seit 2013 gibt es das Studio am westlichen Stadtrand – umgeben von Proberäumen und Gewerbebetrieben – im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Saatgutfirma „Hanse-Saaten“. Chefbüro und Vorzimmer sind heute zwei große Aufnahmeräume mit Tageslicht – geeignet auch für umfangreiche Produktionen. „So ein Shantychor braucht schon etwas Platz“, sagt Leo Sieg (33), der Studio und ASHtunes Music Label gemeinsam mit seiner Partnerin Anika Bollmann betreibt. Die gebürtige Hannoveranerin ist professionelle Sängerin – hat eine Musiktheater-Ausbildung in Hamburg absolviert, mehrere Jahre in New York und Wien gesungen, Gesangsunterricht gegeben.

Anika Bollmann und Leo Sieg vom Tonstudio Rostock/ASHtunes Music Label. © Quelle: Frank Hormann

Auch mit Coversongs und eigenen Liedern unterwegs

Lieblings-Genres im Studio? „Rock und Pop, beim Mastering auch gerne Jazz, HipHop, Rap“, überlegt Leo Sieg. Außerdem möglich: Hörbücher und andere Sprachaufnahmen – beispielsweise für Podcasts, Audio-Guides, Werbung, Image-Filme, Synchronisation. Hierfür gibt es unter anderem eine begehbare, schallisolierte Litfaß-Säule – die sogenannte Vocal Booth. Selbst gebaut, kommt die abgeschirmte Kammer immer dann zum Einsatz, wenn der Sound besonders exakt und trocken sein muss: bei der Aufnahme von Sprache und Gesang, bei Geräuschen, Sounddesign und Special-Effects.

Und auch außerhalb des Studios haben die zwei gut zu tun: Vor allem im Sommer sind sie als Duo Strandfunk mit Coversongs unterwegs, organisieren Tontechnik und Beschallung für Veranstaltungen bis 2000 Gäste, machen Schallpegelmessungen – zum Beispiel auf dem Frank-Zappa-Festival Zappanale in Bad Doberan.

„Wir sind breit aufgestellt. Das hält nicht nur den Kopf fit und sorgt für inspirierende Synergieeffekte zwischen den einzelnen Produktionen, sondern hilft auch bei der Auftragslage“, erklärt Leo Sieg. „Obwohl wir uns die Freiheit nehmen, nicht jeden Auftrag anzunehmen.“ Und so würden Kunden manchmal auch weiterverwiesen – an Studios mit anderen Kompetenzen und Möglichkeiten.

„Ich bin im Studio aufgewachsen“

„Ich wuchs im Tonstudio meines Onkels in Kühlungsborn auf“, schaut Sieg zurück. Schon als Kind habe ihn begeistert, was in der Tonregie vor sich ging: Recording, Mixing, Mastering. Nachdem er jahrelang eigene Musik und Projekte produziert habe, wollte er Know-how und Begeisterung auch anderen zur Verfügung stellen.

Anika Bollmann und Leo Sieg vom Tonstudio Rostock/ASHtunes Music Label. © Quelle: Frank Hormann

Das Ergebnis: zunächst die „ASH-Sounddesignery“ in Kühlungsborn, später das professionell ausgestattete Tonstudio in Rostock, ein interessanter 24/7-Job, wertvolles Know-how, unzählige Kontakte, viel Spaß bei der Arbeit. Nebenbei absolviert er ein Fernstudium – Fachrichtung Audio Engineering.

Hin und wieder werde Leo auch als Studioschlagzeuger gebucht – und sie als Songwriterin, Texterin, Vocal- oder Performance-Coach, so Anika Bollmann. Generell biete sie Sängern ein produktionsbegleitendes Vocal-Coaching an, erklärt die 35-Jährige. Ein professionelles Warm-up für die Stimme. Denn: Gezielte Übungen könnten helfen, die maximale Qualität herauszukitzeln. „Einige unserer Kunden haben dadurch schon ungeahnte Möglichkeiten ihrer Stimme entdeckt. Während der Aufnahme – und auch später live.“

Tonstudios entlang der Küste Entlang der Küste gibt es etliche privat geführte Studios, die meisten in Rostock: Petemusik, BLM Tonstudio, Blue Hospital Studio, Gleichklang Recordings, Thomas Selendt Musikproduktion, Storm sowie TuneWorks Recordings, Fevarus Records und Hanse Tonstudio. Dazu kommen u. a. DJ Fabis Studio (Kühlungsborn), MH-Tonstudio (Bad Doberan), Ostseestudio Lambrechtshagen und Wooly Records Kavelstorf (beide bei Rostock), Kassettemix (Bergen auf Rügen), Nordstern Records (Greifswald), Sol Records (Wolgast) und Sound-Save (Heringsdorf auf Usedom). Zudem beherbergen mehrere Musikschulen (u. a. Stralsund), die HMT Rostock sowie Jugend- und Freizeitzentren in MV Tonstudios (u. a. Sellin auf Rügen).

„Schöne Mikrofone kann man nie genug haben“

Ansonsten ist das Studio auf alle Sonderwünsche vorbereitet: Es gibt Schlagzeuge, Cajòns und Gitarren. Equipment für Foto- und Video-Shots. Aufnahmetechnik. Software. Ohne Ende Kabel. Dutzende Mikrofone – darunter Klassiker wie das Shure-SM7B, Bruce Springsteens Lieblingsmikro. Außerdem: Ledercouch und Röhrenradio. Problem: Gute Studiotechnik sei „nach wie vor teuer“, so Sieg. Schon bei der Grundausrüstung kämen „schnell einige zehntausend Euro zusammen“. Größere Neuanschaffungen? Derzeit nicht geplant – allerdings stünden noch ein paar Mikrofonklassiker auf der Wunschliste. „Schöne Mikrofone“, sagt Sieg lachend, „kann man schließlich nie genug haben!“

