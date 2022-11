﻿Top oder Flop: Das sind die beliebtesten und unbeliebtesten Spielplätze in Rostock

Moderne Geräte und viel Platz oder kaputte Rutschen und viel Müll? Um ein Stimmungsbild zum aktuellen Zustand der Spielplätze in Rostock zu zeichnen, hilft ein Blick auf Bewertungen, die Nutzer online abgegeben haben. Die OZ hat anhand derer ein Ranking der Anlagen in der Hansestadt erstellt.

Für den zweijährigen Raphael und Mama Christin Deutsch (33) ist der Lieblingsspielplatz in Rostock einer in Evershagen. Dort sind die beiden öfter unterwegs, weil er auf dem Weg vom Kindergarten nach Hause liegt.

Rostock. 235 öffentliche Spielplätze gibt es laut Angaben der Stadtverwaltung derzeit in Rostock. Sie umfassen eine Fläche von rund 16 Hektar. Damit sei die Hansestadt „gut versorgt“, wie es aus dem Rathaus heißt. Doch auch Spielplätze kommen in die Jahre, sodass Rutsche, Schaukel und Klettergerüst erneuert und modernisiert werden müssen. Wo das notwendig ist, soll ein Spielplatzkonzept aufzeigen, das derzeit im zuständigen Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen erarbeitet wird.

Um ein Stimmungsbild zum aktuellen Zustand der Spielplätze in Rostock zu zeichnen, hilft auch ein Blick auf Bewertungen, die Nutzer online abgegeben haben. Aus den Rezensionen auf Google sowie den Plattformen Spielplatznet.de und Spielplatztreff.de ergibt sich folgendes Ranking für die öffentlichen Anlagen in der Hansestadt.

Diese fünf Spielplätze in Rostock schneiden besonders gut ab

Viele der Spielplätze, die von Google-Nutzern oder auf anderen Portalen bewertet wurden, erzielen 3 oder 4 von 5 Sternen. Einige kratzen sogar an der Bestmarke und überzeugen mit zahlreichen positiven Einträgen. Welche fünf Spielplätze in Rostock am besten abschneiden:

5. Kringelgraben

Der Spielplatz am Kringelgraben im gleichnamigen Park in der Südstadt ist beliebt bei Rostockern. 4,5 Sterne bekommt die Anlage im Schnitt bei 138 Google-Bewertungen. Sie ist „modern, sauber und technisch auf dem neuesten Stand“, heißt es darin unter anderem. Auch die gute Erreichbarkeit – zu Fuß, mit dem Rad oder Bus und Bahn – wird gelobt und dass Platz zum Sport machen für die älteren Begleiter der Kinder vorhanden ist. Einziges Manko, das allerdings die meisten Spielplätze haben: Es gibt keine Toiletten vor Ort.

Am Spielplatz im Kringelgrabenpark in der Rostocker Südstadt schätzen die Nutzer unter anderem die gute Erreichbarkeit. © Quelle: Stefanie Adomeit

4. Reifergraben

Weit oben in der Gunst von Eltern und Kindern steht auch der Spielplatz am Reifergraben in Stadtmitte. 4,5 Sterne erhielt die Anlage im Schnitt bei 153 Google-Bewertungen. Auch auf Spielplatztreff.de gibt es 5 von 5 Sternen. Nutzer loben vor allem den neuen Teil der Anlage, die idyllisch im Wald gelegen ist und die Nähe zu einem Einkaufsmarkt, um für Proviant sorgen zu können. Auch die zahlreichen Sitzgelegenheiten werden als Pluspunkt gewertet. Ein Minus gibt es allerdings, da im angrenzenden Park oft Hunde ohne Leine laufen gelassen werden und der Spielplatz nicht eingezäunt ist.

Der Spielplatz am Reifergraben in Rostock steht hoch in der Gunst der Nutzer. © Quelle: Katrin Zimmer

3. Schillerplatz

Der Spielplatz am Schillerplatz in der Bahnhofsvorstadt schafft es in den Bewertungen der Google-Nutzer auf im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei 35 Einträgen. Auch auf der Webseite Spielplatztreff bekommt er 5 von 5 Sternen. Die Anlage im Villenviertel wird als vielfältig und guter Treffpunkt für alle Generationen beschrieben. Es gibt mehrere Rutschen, Schaukeln und Klettermöglichkeiten sowie Bänke zum Hinsetzen. Allerdings würden sich einige mehr schattige Ecken wünschen.

2. Zochstraße

Ebenfalls auf im Schnitt 4,6 von 5 Sternen unter den Google-Bewertungen kommt der Spielplatz in der Zochstraße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Er kann allerdings sogar 60 Einträge aufweisen und jeweils 5 Sterne auf den Plattformen Spielplatztreff und Spielplatznet. Die Nutzer befinden die Geräte für modern und die Anlage dank eines kleinen Sportplatzes für jüngere und ältere Kinder geeignet. Dass er umzäunt ist, wird in dem viel befahrenen Wohngebiet als echter Pluspunkt angesehen. Aber auch hier wünschen sich manche Rezensenten etwas mehr Schatten.

Der Spielplatz in der Zochstraße ist umzäunt und bietet viele Klettermöglichkeiten und ein Basketballfeld für Sportler. © Quelle: Stefanie Adomeit

1. Gerberbruch

Unangefochten auf Platz 1 der Nutzer liegt der Spielplatz am Gerberbruch in der Östlichen Altstadt. Er gilt nicht nur als der flächenmäßig größte, sondern auch als derjenige mit den vielfältigsten Möglichkeiten. Von 478 Google-Nutzern bekommt die Anlage im Schnitt ganze 4,6 von 5 Sternen. Auch auf Spielplatztreff.de werden 5 Sterne vergeben.

Nutzer loben, dass für alle Altersklassen etwas dabei ist und auch Geräte, die es sonst nur selten gibt, wie eine Riesenschaukel. Dazu bekommen die benachbarten Sportplätze Pluspunkte und auch die Sauberkeit bemängelt kaum jemand. Ein großes Manko allerdings ist eine neue Betontreppe, die zur Riesenrutsche führt. Sie ersetzt seit dem Sommer die alten Autoreifen, die als Treppe aufgebaut waren. Allerdings hat sie kein Geländer und spitze Ecken, von denen eine Verletzungsgefahr ausgeht.

Der Spielplatz am Gerberbruch gilt als der größte und beliebteste in Rostock. © Quelle: Katrin Zimmer

Diese fünf Rostocker Spielplätze schneiden schlecht ab

Natürlich gibt es neben den beliebtesten Spielplätzen in der Hansestadt Rostock auch echte Katastrophen, um die Eltern und Kinder besser einen großen Bogen machen sollten. Welche fünf Anlagen von Google-Nutzern besonders schlecht bewertet wurden:

1. Strindbergstraße

Der Spielplatz in der Strindbergstraße in Evershagen bekommt nur 2 von 5 Sternen in den Google-Rezensionen, nur 1 von 5 Sternen auf Spielplatztreff.de. Er scheint etwas in die Jahre gekommen zu sein. Es gibt nur eine Rutsche, ein Schaukeltier und ein paar Kletterstangen.

2. Platz des Friedens

Die Anlage am Platz des Friedens in Hohe Düne bekommt von den Google-Nutzern nur 2 von 5 Sternen. Der Spielplatz ist eigentlich gut ausgestattet, verfügt über eine Rutsche und ein modernes Klettergerüst in Wikingeroptik. Daneben stehen Schaukeltiere und eine Tischtennisplatte. Allerdings scheint Schatten Mangelware zu sein – im Sommer kann das für Eltern mit kleinen Kinder zum Problem werden.

3. Danziger Straße

Nur 1,5 von 5 Sternen gibt es von den Google-Nutzern für die Anlage in der Danziger Straße in Lütten Klein. In den Rezensionen wird unter anderem die Sauberkeit bemängelt. „Die Spielgeräte sind gut. Drei Sitzbänke sind leider zu wenig. Nach einem Regen steht die Hälfte des Spielplatzes unter Wasser“, schrieb Martin Raspe vor einem Jahr. Fotos anderer Nutzer von vor zwei Wochen zeigen Müll und beschmierte Spielgeräte

4. Strandstraße

Für den Spielplatz in der Strandstraße in Stadtmitte gibt es nur 1 von 5 Sternen bei Google. In einer Rezension von vor zwei Monaten heißt es: „Früher gab es hier tatsächlich einmal einen Kletterturm. Dann ist ein Baum draufgefallen und hat ihn zerlegt. Die Schaukeltiere, die dort auch einmal standen, sind dann auch mit der Zeit kaputt gegangen. Heute ist dort nur noch ein Sandkasten, aber immerhin gibt es dort Bäume, was es etwas schattiger zu machen scheint.“ Karoline F kommentierte vor zwei Monaten: „KEIN Spielplatz vorhanden. Nur Sand …“, und vergab 1 von 5 Sternen.

5. Dierkower Kreuz

Auch die Anlage am Dierkower Kreuz bekommt nur 1 von 5 Sternen bei Google: Der Spielplatz kommt bei den Nutzern gar nicht gut an. „Lohnt sich nicht“, schrieb Lisa S. vor vier Monaten. Erst vor wenigen Tagen wurde eine neue vernichtende Bewertung eingestellt: „Verdreckter, vollgesprayter Spielplatz.“

Rathaus dankt für Hinweise über Mängel auf Spielplätzen

Natürlich spiegeln die Bewertungen bei Google oder auf anderen Plattformen immer nur persönliche Erfahrungen und Meinungen der Nutzer wider. Manche Kritik ist völlig berechtigt, andere überzogen. Die Mitarbeiter des Rostocker Amts für Stadtgrün und Spielplätze sind immer dankbar über Tipps und Hinweise, wenn eine Anlage einmal nicht den hygienischen Ansprüchen der Nutzer entspricht oder Geräte beschädigt sind. Diese können Eltern dem Team von Christine Kursawe online über ein Kontaktformular auf www.rathaus.rostock.de mitteilen oder das Mängelmeldeportal Klarschiff.HRO nutzen.

