﻿Adel Tawil gibt Tour-Auftakt in Rostock: „Ich schaute in den Spiegel und merkte, dass ich verfiel“

Sänger spricht über Corona-Lockdown

Ist froh, wieder in der Hansestadt Rostock auftreten zu können: Der deutschlandweit bekannte Sänger Adel Tawil.

Am 5. Oktober wird der Berliner Musiker Adel Tawil sein neues Album „Spiegelbild“ zum ersten Mal live in der Rostocker Stadthalle vorstellen. Im OZ-Interview spricht der Sänger über seine neue Platte und darüber, wie ein Blick in den Spiegel sein Leben verändert hat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket