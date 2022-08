In den meisten Bundesländern sind die Sommerferien vorbei. In Warnemünde wird ein erstes Fazit zur Hochsaison gezogen: Wie haben sich die aktuellen Krisen auf die Saison ausgewirkt? Wie kamen die Veranstaltungen an? Welchen Effekt hatte das 9-Euro-Ticket?

Rostock. Die Sommerferien sind in vielen Bundesländern bereits vorbei und Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm blickt auf eine, aus touristischer Sicht, positive Hochsaison zurück. „Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen dabei wieder ein vielfältiges Programm mit Top-Events ohne Einschränkungen bieten konnten“, sagt er. „Unsere beiden maritimen Highlights, die Hanse Sail und die Warnemünder Woche, lockten mit frischem Programm und zusätzlichen Inhalten wieder zahlreiche Übernachtungs- und Tagesgäste in die Hansestadt.“

Auch weitere Veranstaltungen hätten zusätzliche Buchungsanreize geschaffen. Als Beispiele nennt der Tourismusdirektor die Deutsche Beach-Soccer-Meisterschaft. Hinzu kommt das erste „Sand am Meer“-Festival, das Anfang August 4500 Besucher an den Strand gelockt hat, oder der Sportwettkampf „Battle the Beach“, bei dem am vergangenen Wochenende 360 Athleten aus Europa gegeneinander angetreten sind.

Strandkorbvermieter: Fantastische Saison

Ähnlich zufrieden ist Strandkorbvermieter Alexander Fritz. „Von meiner Seite aus war es eine fantastische Saison – mit schönen Events am Strand und hervorragendem Wetter“, sagt er. Ein Besuch am Strand habe die aktuellen Krisen kurz vergessen lassen. Zu Beginn der Saison äußerte sich Fritz noch sorgenvoll. So hatte er befürchtet, dass aufgrund steigender Spritpreise und durchwachsenen Wetters Besucher ausbleiben könnten oder viele das Geld lieber in einen Flug in die Ferne investieren könnten. „Ich glaube, das 9-Euro-Ticket hat vieles kompensiert“, so Fritz. „Wir hatten sehr viele Tagesgäste, die morgens an- und abends wieder abgereist sind.“

Leuchtturm: schon 60 000 Besucher

Zufrieden ist auch Klaus Möller, Vorsitzender des Leuchtturmvereins. „Zuerst hatten wir ein paar Bedenken, da es doch sehr schleppend angelaufen ist“, sagt er. In dieser Woche erwartet er aber nun den 60 000. Besucher auf dem Warnemünder Wahrzeichen. „Das ging jetzt ganz schnell“, so der Leuchtturmmann zufrieden. Erst am 15. August wurde der 50 000. Besucher auf dem Leuchtturm begrüßt. „Gerade in den letzten Tagen lief es gut“, so Möller. „Wenn kein Strandwetter ist, gehen die Leute auf den Leuchtturm. Noch sind ja auch viele Urlauber da.“

Tourismusverein: Sorge vor neuen Corona-Auflagen

Auch Hotelier Frank Martens bestätigt, dass die Hochsaison schleppend angelaufen sei. „Gerade Anfang Juli war noch Luft nach oben – auch aufgrund des Wetters“, sagt er. „Der August war ein starker Monat – sicherlich war das ein guter Sommer.“

Die Hotellerie in Warnemünde habe durch das 9-Euro-Ticket keinen spürbaren Zuwachs erfahren. „Wenn, dann eher die Gastronomie.“ Mit Blick auf den Herbst sei die Branche in Sorge. „Wir fragen uns, wie es weitergeht und haben die Befürchtung, dass es wieder einen Flickenteppich an Beschlüssen in den unterschiedlichen Bundesländern gibt.“ Neben Corona sei auch die Energieversorgung ein Thema. So sei in Schleswig-Holstein bereits im Gespräch, Wellnessbereiche zu schließen.

Handel: Keinen Vorteil durch 9-Euro-Ticket

Für Christian Seifert, Vorstandsmitglied des Handels- und Gewerbevereins in Warnemünde, war die Saison „durchwachsen“. Noch immer hätten die Händler einen massiven Umsatz-Einbruch im Vergleich zu Vor-Pandemie-Zeiten zu verzeichnen. „Man merkt, dass die Besucher sehr zurückhaltend sind und verhalten einkaufen.“ Dennoch sei im Sommer wieder mehr los gewesen – auch wegen des 9-Euro-Tickets. „Das ist grundsätzlich gut für die Händler – jedoch kamen hauptsächlich Strandbesucher.“

Ähnlich sieht das Händlerin Adelin Aretz, die in der Mühlenstraße ein Geschäft für skandinavisches Wohndesign betreibt. „Wir haben noch immer 30 Prozent weniger Umsatz als in Vor-Corona-Zeiten“, sagt sie. Im Ostseebad sei es zwar – auch durch das 9-Euro-Ticket – voll gewesen. Das Publikum habe es jedoch eher an den Strand als in die Läden gezogen. „Hinzu kommt die Unsicherheit wegen der Inflation“, so die Geschäftsinhaberin. „Ich versuche da immer den potenziellen Kunden mit Rabatten entgegenzukommen.“

Aretz hofft nun auf den Herbst – ohnehin ihre Hauptsaison. „Im Herbst fangen die Menschen an, es sich zu Hause gemütlich zu machen und schön zu dekorieren“, sagt sie.