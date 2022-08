Rostock. Ein Urlaub an der Ostsee soll für die Urlauber unvergesslich werden. Diverse Souvenir-Shops bieten in Warnemünde Mitbringsel an – ein Leuchtturmmodell, eine Kaffeetasse oder ein Kühlschrankmagnet, alles ist dabei. Alles? Nicht ganz. Denn manch ein Urlauber sucht nach einem ganz besonderen Andenken. Kosten soll es aber nichts. Da liegt es nahe, einfach aus dem Hotelzimmer etwas mitgehen zu lassen. Hotelmitarbeiter in Warnemünde haben schon den ein oder anderen Gegenstand vermisst.

„Ein Klassiker ist Toilettenpapier“, berichtet Johannes Krause. Er ist Restaurantleiter bei dem Hotel Herr Ober am Alten Strom in Warnemünde. „Die Gäste nehmen ganze Rollen mit, das haben wir hier unten im Restaurant sogar noch häufiger als im Hotel“, so Krause. Doch die Gäste scheinen es auch auf Pflegeprodukte abgesehen zu haben: „Ansonsten werden aus dem Restaurant auch gerne Deodorant, Haarspray und kleine Tuben Creme geklaut – vor allem die kleinen Fläschchen mit Handcreme sind der Renner“, erzählt der Restaurantleiter, „warum, das weiß ich auch nicht.“ Im Hotel aber werde nichts „Gravierendes“ gestohlen. „Es ist mal ein Wasserglas, mal ein Zahnputzbecher. Das kalkulieren wir ein“, sagt Krause.

Schuhanzieher und Flaschenöffner verschwinden

Auch aus dem Hotel Bellevue in der Seestraße stibitzen die Touristen hier und da Artikel aus dem Badezimmer. „Hin und wieder sind es Handtücher und diese kleinen, abgepackten Duschgels“, erzählt Rezeptionistin Yvonne Anton. Einmal, erinnert sie sich, sei ein fester Seifenspender weggekommen oder auch Besteck vom Frühstück. Rechtliche Schritte aber ergreift das Hotel aber nicht. „Bei solchen Kleinigkeiten ist der Aufwand zu groß“, meint die Rezeptionistin.

Yvonne Anton (40) ist Rezeptionistin am Hotel Bellevue in Warnemünde. © Quelle: Julia Kaiser

Gleich nebenan empfängt das Residenz-Strandhotel seine Gäste. Neben Handtüchern verschwinden hier immer wieder die kleinen Flaschenöffner, die auf jedem Zimmer liegen, wie Empfangsleiterin Anne Kleemann erzählt. „Auch unsere Schuhanzieher aus Holz werden mitgenommen. Dabei bieten wir die auch für drei Euro an – ist doch eigentlich ein guter Preis“, meint sie lachend. Doch es blieb nicht bei Kleinigkeiten: „Früher hatten wir DVD-Player in den Zimmern, da wurden auch mal ein bis zwei eingepackt“, erinnert sie sich.

Corona-Zeit machte sich bemerkbar

Gleich auf der anderen Seite des Stroms befindet sich das Wirotel. „Wir haben recht wenig, was man bei uns stehlen kann“, sagt Jann Möller vom Management des Wirotels in Warnemünde. Aber dennoch scheinen die Gäste fündig geworden zu sein. Denn ein beliebtes Mitbringsel aus dem Urlaub sind hier die Seifenspender mit einem großen, schicken Logo, die auf jedem Zimmer stehen. „Was sonst noch gestohlen wird, sind Kleiderbügel und kleine Türstopper. Warum, wissen wir auch nicht“, erzählt Möller.

Jann Möller (24) arbeitet im Management und in der Verwaltung des Wirotels in Warnemünde. © Quelle: Julia Kaiser

Und auch die Pandemie machte sich hier bemerkbar: Denn während der Corona-Zeit ist auch Toilettenpapier gestohlen worden. „Wer sich als Gast einfach so bedient, begeht Diebstahl“, so Wiro-Pressesprecher Carsten Klehn. „Wenn wir es rechtzeitig bemerken und der Fall eindeutig ist, sprechen wir Gäste an.“

Ähnlich handhabt auch das Hotel Vienna House Sonne in Rostock möglichen Diebstahl. „Aber dann muss der Fall auch eindeutig sein“, sagt Sonja Höppner vom Marketing. Zwar merke das Hotel, das Kugelschreiber, Duschgel und Schreibblöcke wegkommen, aber das sei kein Problem. „Wir freuen uns doch, wenn dann andere sehen, dass ihre Bekannten Gast bei uns waren“, sagt Höppner fröhlich.