﻿Traditionssegler „Alexander von Humboldt II“ zu Gast in Rostock

Rostock. Imposanter Gast in Rostock: Die Alexander von Humboldt II ist am Mittwoch in den Fischereihafen eingelaufen. Der grüne Dreimaster hat gerade einen 14-tägigen Segeltörn hinter sich. Am 15. April ging es vom Heimathafen Bremerhaven aus los und dann die dänische Küste entlang.

Nun ist die „Alex-2“ – wie sie liebevoll von der Stammcrew genannt wird – im Rostocker Hafen angekommen. Am 1. Mai bricht das Schiff von Warnemünde gen Cuxhaven auf – zuvor steht am Donnerstag im Fischereihafen jedoch noch eine große Rettungsübung an.

Traditionsschiff wird auch einfach „Alex-2“ genannt

Seit 2011 ist die Alexander von Humboldt II ein beliebtes Segelschulschiff und wird von der Deutschen Stiftung Sail Training (DSST) betrieben. Sie ist benannt nach dem deutschen Naturforscher und Geografen, Alexander von Humboldt (1769-1859). Das Traditionsschiff verfügt über 24 Segel und hat eine Länge von 65 Metern. Insgesamt passen 79 Passagiere an Bord, für die es 79 Kojen gibt.

An Bord befinden sich 25 Stammbesetzungen, sowie 52 Trainees. Diese haben die Gelegenheit vor einem Prüfungskomitee mehrere Segelprüfungen abzulegen.