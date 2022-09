﻿Transfer-Endspurt: Hansa Rostock holt Trio aus der Bundesliga

Am letzten Tag der Wechselfrist hat der FC Hansa noch drei Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Die Rostocker haben auf Leihbasis gleich drei Erstliga-Profis an Bord geholt.

Rostock. Hansa Rostock hat am Deadline Day noch drei Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Innenverteidiger Rick van Drongelen (Union Berlin), Offensivmann Dong-gyeong Lee (Schalke 04) und Linksverteidiger Anderson Lucoqui (Mainz 05) wechseln auf Leihbasis bis zum Saisonende an die Ostseeküste.

Lee kam durch Lukas Hinterseer in Kontakt mit Hansa

Der 24-jährige Südkoreaner Lee, der aus Daegu stammt und für sein Heimatland vier Länderspiele absolviert hat (zwei Tore), wurde von seinem Stammverein Ulsan Hyundai im Januar nach Gelsenkirchen ausgeliehen, dort in seinem ersten Spiel aber durch einen Mittelfußbruch ausgebremst. Die Verletzung ist mittlerweile auskuriert, jetzt will Lee eine Liga tiefer bei Hansa durchstarten.

„Mit Dong-gyeong haben wir einen Spieler für uns gewinnen können, der unsere Offensive weiter beleben wird. Er ist technisch sehr versiert und verfügt über ein gutes Auge für seine Mitspieler“, sagt Hansa-Sportchef Pieckenhagen. Lee sei durch seinen Ex-Teamkollegen bei Ulsan, Stürmer Lukas Hinterseer, mit Hansa in Kontakt gekommen. Beide spielten in Südkorea ein halbes Jahr zusammen. „Ich habe nach einem Klub gesucht, bei dem ich mehr Spielzeit bekomme“, so Lee.

Van Drongelen: Hansa hat sich sehr um mich bemüht

Innenverteidiger van Drongelen (23) hat nun doch Hansa den Zuschlag gegeben, nachdem es vor einigen Tagen noch geheißen hatte, dass er weiter in der 1. Liga spielen möchte. „Hansa hat sich sehr um mich bemüht und großes Interesse gezeigt, und deshalb freue ich mich jetzt einfach, gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreichen Fußball zu spielen, für den Verein in jedem Spiel Gas zu geben und das großartige Gefühl auf dem Platz stehen zu können, zu genießen“, sagt der Niederländer.

„Rick verfügt trotz seines noch jungen Alters bereits über viel Erfahrung. Neben seiner körperlichen Präsenz überzeugt er durch sein Aufbauspiel und übernimmt auf dem Platz Verantwortung“, sagt Pieckenhagen über den einstigen HSV-Spieler.

Lucoqui muste vor seinem Wechsel zu Hansa nicht lange überlegen

Außenverteidiger Lucoqui durchlief die Jugendmannschaften von Bayer Leverkusen, des 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Zuletzt war der 25-Jährige für Mainz 05 und Arminia Bielefeld am Ball. Lucoqui bringt die Erfahrung von 34 Einsätzen in der Bundesliga (ein Tor, eine Vorlage) sowie 24 Spielen in der 2. Liga (eine Vorlage) mit nach Rostock. „Wir freuen uns, dass wir mit Anderson einen fußballerisch top ausgebildeten Spieler verpflichten konnten, der hervorragend in unser System passt. Er ist athletisch, laufstark und nicht nur defensiv stark, sondern entwickelt auch immer wieder Zug nach vorne“, so Pieckenhagen.

Anderson Lucoqui meint: „In den ersten Gesprächen hatte ich schon ein richtig gutes und vertrautes Gefühl. Insofern musste ich auch nicht lange überlegen, ob ich den Schritt nach Rostock mache – es passt einfach alles sehr gut.“