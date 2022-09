Rostock. Marteria entert Warnemünde und das Ostseebad steht Kopf: Als der Rostocker Rapper am Dienstag den Ticketvorverkauf für sein für 2023 geplantes Konzert im Ostseestadtion startete, gab es für mehr als 1500 Musikliebende kein Halten mehr. Zwei besondere Fans flogen buchstäblich auf Marteria.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bevor der Rapper Fischbrötchen und Presale-Codes für Konzertkarten verschenkte, hatte er ein besonderes Treffen im Hotelzimmer: Im Dock-Inn posierte Marteria mit zwei Riesenschmetterlingen für Fotos. Die Atlasspinner haben eine Spannweite von bis zu 30 Zentimetern und durften Marteria auf der Nase rumtanzen. Alter Falter, was für Bilder!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei diesem Meet-and-Greet fliegen zwei so richtig auf Marteria: Der Rostocker Rapper posiert mit Riesenschmetterlingen. © Quelle: instagram.com/bigbutterfliesgermany

Die XL-Insekten gehören Anja Baldt. Unter dem Namen Big Butterflies Germany bietet sie in und um Rostock exklusive Shootings an. Mit ihren Faltern haben sich schon TV-Promis wie GZSZ-Schauspieler Marc Weinmann oder "Berlin Tag und Nacht"-Darstellerin Katharina Kock ablichten lassen. Nun also Marteria. Vielleicht hat er ja bei dem ungewöhnlichen Stelldichein das gespürt, was viele seiner Fans kennen: das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch.