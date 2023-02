﻿Trinkgeld in Rostock: So spendabel sind Restaurantgäste

Auch in Rostocker Restaurants steigen die Preise. Ist dann noch Trinkgeld drin? Gäste erzählen, wie spendabel sie aktuell sind. Plus: Das sagen Kellner und Wirte zur Situation.

Rostock. Preise im zweistelligen Bereich für Pizza, Pasta, Burger und Co. sind inzwischen Standard in Restaurants. Dazu gibt es noch Wasser, Bier oder Rhabarberschorle für mindestens drei Euro. Die Rechnung für zwei Personen kann sich am Ende des Abends gerne mal auf 40 Euro belaufen. Essen zu gehen scheint zum Luxus geworden zu sein. Wie bereit sind Rostocker dann noch, Trinkgeld zu geben?